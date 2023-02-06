Рособрнадзор изменил сроки и правила сдачи ОГЭ и ЕГЭ

06 февраля 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Изменится дата проведения итогового сочинения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минпросвещения и Рособрнадзор РФ подготовили изменения правил и сроков сдачи итогового сочинения, ОГЭ и ЕГЭ. Нововведения вступят в силу следующем учебном году. Об этом сообщается в документе, который есть в распоряжении URA.RU. «Минпросвещения России и Рособрнадзор подготовили новые редакции порядков [сдачи экзаменов] с учетом предложений органов управления образованием и граждан. Данные изменения вступят в силу со следующего 2023-2024 учебного года», — указано в документе от Рособрнадзора. Сдающие ОГЭ смогут изменить учебные предметы по выбору при повторной сдаче экзамена в следующем году. Такая возможность будет у тех, кто не смог сдать экзамен в сентябре;

обучающиеся смогут подать заявление о сдаче ЕГЭ и ОГЭ дистанционно;

при сдаче ОГЭ будет возможность проведения итогового собеседования дистанционно. Также изменится дата: вместо первого рабочего понедельника мая будет третий понедельник апреля. Участники собеседования не смогут брать с собой средства фото-, аудио- и видеосвязи, а также письменные заметки и справочные материалы;

изменится дата проведения итогового сочинения. Ученики будут сдавать его во вторую среду апреля вместо первой рабочей среды мая. Также изменятся сроки проверки и обработки сочинений;

при сдаче ЕГЭ обучающиеся смогут поменять выбранный ранее уровень экзамена по математике с базового на профильный или наоборот. Выпускники прошлых лет смогут поменять или дополнить список учебных предметов, указанных в заявлении об участии в ЕГЭ;

выпускники прошлых лет смогут сдавать экзамены только в резервные сроки основного периода проведения ЕГЭ;

сроки обработки и проверки ЕГЭ по информатике сократятся до двух календарных дней после экзамена вместо четырех дней. Также в новой редакции подробнее расписана процедура проведения экзамена по этому предмету;

военные, которые служат по контракту или по призыву и хотят поступить в военный вуз, смогут подать заявление на сдачу ЕГЭ в места регистрации в регионе, где они служат. Ранее им можно было подавать заявления только в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где расположен военный вуз. Основной период сдачи ЕГЭ в 2023 году будет с 26 мая по 1 июля. Дополнительный период назначен на 16—19 сентября. Также уже утверждены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вуз.

Минпросвещения и Рособрнадзор РФ подготовили изменения правил и сроков сдачи итогового сочинения, ОГЭ и ЕГЭ. Нововведения вступят в силу следующем учебном году. Об этом сообщается в документе, который есть в распоряжении URA.RU. «Минпросвещения России и Рособрнадзор подготовили новые редакции порядков [сдачи экзаменов] с учетом предложений органов управления образованием и граждан. Данные изменения вступят в силу со следующего 2023-2024 учебного года», — указано в документе от Рособрнадзора. Основной период сдачи ЕГЭ в 2023 году будет с 26 мая по 1 июля. Дополнительный период назначен на 16—19 сентября. Также уже утверждены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вуз.