29 декабря 2023

Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов «Зимнего Show»

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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Ольга Бузова. Екатеринбургн, артист, концерт, выступление, бузова ольга
Киркорову и Лолите организаторы шоу нашли замену Фото:
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Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Народный артист России Филипп Киркоров и певица Лолита Милявская не будут принимать участие в «Зимнем Show». Вместо них на сцену Live Арены, где будет проведен концерт, выйдут исполнители Люся Чеботина, Хабиб и Burito, пояснили организаторы.

«Вынуждены сообщить об изменении состава артистов <…>. „Зимнее SHOW“ пройдет 1 января 2024 года на Live Арене в классическом формате новогоднего концерта. Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito. Дима Билан, Лада Дэнс и Дмитрий Маликов остаются без изменений», — написано на сайте площадки.

Российские знаменитости были вынуждены извиняться за свое участие в вечеринке Almost Naked, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Несколько общественников раскритиковали артистов за «неподобающий дресс-код» и даже написали иск в прокуратуру. На сторону Ивлеевой и гостей встали российские адвокаты, которые отмечали, что никто не нарушал закон. По мнению вице-спикера Госдумы РФ Владислава Даванкова, обсуждение скандальной «голой вечеринки» следует прекратить. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, главное вынести из сложившейся ситуации правильные выводы.

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Народный артист России Филипп Киркоров и певица Лолита Милявская не будут принимать участие в «Зимнем Show». Вместо них на сцену Live Арены, где будет проведен концерт, выйдут исполнители Люся Чеботина, Хабиб и Burito, пояснили организаторы. «Вынуждены сообщить об изменении состава артистов <…>. „Зимнее SHOW“ пройдет 1 января 2024 года на Live Арене в классическом формате новогоднего концерта. Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito. Дима Билан, Лада Дэнс и Дмитрий Маликов остаются без изменений», — написано на сайте площадки. Российские знаменитости были вынуждены извиняться за свое участие в вечеринке Almost Naked, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Несколько общественников раскритиковали артистов за «неподобающий дресс-код» и даже написали иск в прокуратуру. На сторону Ивлеевой и гостей встали российские адвокаты, которые отмечали, что никто не нарушал закон. По мнению вице-спикера Госдумы РФ Владислава Даванкова, обсуждение скандальной «голой вечеринки» следует прекратить. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, главное вынести из сложившейся ситуации правильные выводы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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