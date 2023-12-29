Киркорова и Лолиту исключили из списка артистов «Зимнего Show»

30 декабря 2023 в 03:11 Размер текста - 17 +

Киркорову и Лолите организаторы шоу нашли замену Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Народный артист России Филипп Киркоров и певица Лолита Милявская не будут принимать участие в «Зимнем Show». Вместо них на сцену Live Арены, где будет проведен концерт, выйдут исполнители Люся Чеботина, Хабиб и Burito, пояснили организаторы. «Вынуждены сообщить об изменении состава артистов <…>. „Зимнее SHOW“ пройдет 1 января 2024 года на Live Арене в классическом формате новогоднего концерта. Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito. Дима Билан, Лада Дэнс и Дмитрий Маликов остаются без изменений», — написано на сайте площадки. Российские знаменитости были вынуждены извиняться за свое участие в вечеринке Almost Naked, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Несколько общественников раскритиковали артистов за «неподобающий дресс-код» и даже написали иск в прокуратуру. На сторону Ивлеевой и гостей встали российские адвокаты, которые отмечали, что никто не нарушал закон. По мнению вице-спикера Госдумы РФ Владислава Даванкова, обсуждение скандальной «голой вечеринки» следует прекратить. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, главное вынести из сложившейся ситуации правильные выводы.

Народный артист России Филипп Киркоров и певица Лолита Милявская не будут принимать участие в «Зимнем Show». Вместо них на сцену Live Арены, где будет проведен концерт, выйдут исполнители Люся Чеботина, Хабиб и Burito, пояснили организаторы. «Вынуждены сообщить об изменении состава артистов <…>. „Зимнее SHOW“ пройдет 1 января 2024 года на Live Арене в классическом формате новогоднего концерта. Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito. Дима Билан, Лада Дэнс и Дмитрий Маликов остаются без изменений», — написано на сайте площадки. Российские знаменитости были вынуждены извиняться за свое участие в вечеринке Almost Naked, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Несколько общественников раскритиковали артистов за «неподобающий дресс-код» и даже написали иск в прокуратуру. На сторону Ивлеевой и гостей встали российские адвокаты, которые отмечали, что никто не нарушал закон. По мнению вице-спикера Госдумы РФ Владислава Даванкова, обсуждение скандальной «голой вечеринки» следует прекратить. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, главное вынести из сложившейся ситуации правильные выводы.