29 декабря 2023

Старший сын Охлобыстина ушел в армию

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Объединительный съезд "Справедливой России", "За правду", "Патриоты России". Москва, вопрос, охлобыстин иван, микрофоны
Иван Охлобыстин одобрил решение сына пойти в армию после окончания учебы в вузе Фото:

Старший сын российского актера Ивана Охлобыстина Василий, родившийся в браке с актрисой Оксаной Арбузовой, ушел в армию. Молодой человек принял такое решение после окончания учебы, рассказал Охлобыстин.

«Он доучился, как и хотел, и почти сразу сдал документы в военкомат», — рассказал Охлобыстин в интервью «Каравану историй». Он уточнил, что Василий закончил ВГИК по сценарному делу.

Молодой человек успел поработать в качестве сценариста над двумя картинами, но принял решение пойти в армию. Отец считает, что Василий поступил правильно. По его словам, в армии должен отслужить каждый мужчина. Актер отметил, что срочная служба помогает мужчине лучше разобраться в человеческом обществе и понять, когда можно идти на компромисс, а когда нельзя.

Дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина в конце декабря рассказала, что отец попал под обстрел в Донбассе во время отправки гуманитарной помощи. Позже Охлобыстин рассказал, что от смертельного ранения со стороны ВСУ его защитил бронежилет.

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Старший сын российского актера Ивана Охлобыстина Василий, родившийся в браке с актрисой Оксаной Арбузовой, ушел в армию. Молодой человек принял такое решение после окончания учебы, рассказал Охлобыстин. «Он доучился, как и хотел, и почти сразу сдал документы в военкомат», — рассказал Охлобыстин в интервью «Каравану историй». Он уточнил, что Василий закончил ВГИК по сценарному делу. Молодой человек успел поработать в качестве сценариста над двумя картинами, но принял решение пойти в армию. Отец считает, что Василий поступил правильно. По его словам, в армии должен отслужить каждый мужчина. Актер отметил, что срочная служба помогает мужчине лучше разобраться в человеческом обществе и понять, когда можно идти на компромисс, а когда нельзя. Дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина в конце декабря рассказала, что отец попал под обстрел в Донбассе во время отправки гуманитарной помощи. Позже Охлобыстин рассказал, что от смертельного ранения со стороны ВСУ его защитил бронежилет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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