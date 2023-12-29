Старший сын Охлобыстина ушел в армию

Старший сын российского актера Ивана Охлобыстина Василий, родившийся в браке с актрисой Оксаной Арбузовой, ушел в армию. Молодой человек принял такое решение после окончания учебы, рассказал Охлобыстин.
«Он доучился, как и хотел, и почти сразу сдал документы в военкомат», — рассказал Охлобыстин в интервью «Каравану историй». Он уточнил, что Василий закончил ВГИК по сценарному делу.
Молодой человек успел поработать в качестве сценариста над двумя картинами, но принял решение пойти в армию. Отец считает, что Василий поступил правильно. По его словам, в армии должен отслужить каждый мужчина. Актер отметил, что срочная служба помогает мужчине лучше разобраться в человеческом обществе и понять, когда можно идти на компромисс, а когда нельзя.
Дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина в конце декабря рассказала, что отец попал под обстрел в Донбассе во время отправки гуманитарной помощи. Позже Охлобыстин рассказал, что от смертельного ранения со стороны ВСУ его защитил бронежилет.
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