Старший сын Охлобыстина ушел в армию

30 декабря 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

Иван Охлобыстин одобрил решение сына пойти в армию после окончания учебы в вузе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Старший сын российского актера Ивана Охлобыстина Василий, родившийся в браке с актрисой Оксаной Арбузовой, ушел в армию. Молодой человек принял такое решение после окончания учебы, рассказал Охлобыстин. «Он доучился, как и хотел, и почти сразу сдал документы в военкомат», — рассказал Охлобыстин в интервью «Каравану историй». Он уточнил, что Василий закончил ВГИК по сценарному делу. Молодой человек успел поработать в качестве сценариста над двумя картинами, но принял решение пойти в армию. Отец считает, что Василий поступил правильно. По его словам, в армии должен отслужить каждый мужчина. Актер отметил, что срочная служба помогает мужчине лучше разобраться в человеческом обществе и понять, когда можно идти на компромисс, а когда нельзя. Дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина в конце декабря рассказала, что отец попал под обстрел в Донбассе во время отправки гуманитарной помощи. Позже Охлобыстин рассказал, что от смертельного ранения со стороны ВСУ его защитил бронежилет.

Старший сын российского актера Ивана Охлобыстина Василий, родившийся в браке с актрисой Оксаной Арбузовой, ушел в армию. Молодой человек принял такое решение после окончания учебы, рассказал Охлобыстин. «Он доучился, как и хотел, и почти сразу сдал документы в военкомат», — рассказал Охлобыстин в интервью «Каравану историй». Он уточнил, что Василий закончил ВГИК по сценарному делу. Молодой человек успел поработать в качестве сценариста над двумя картинами, но принял решение пойти в армию. Отец считает, что Василий поступил правильно. По его словам, в армии должен отслужить каждый мужчина. Актер отметил, что срочная служба помогает мужчине лучше разобраться в человеческом обществе и понять, когда можно идти на компромисс, а когда нельзя. Дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина в конце декабря рассказала, что отец попал под обстрел в Донбассе во время отправки гуманитарной помощи. Позже Охлобыстин рассказал, что от смертельного ранения со стороны ВСУ его защитил бронежилет.