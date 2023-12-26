26 декабря 2023

Охлобыстин рассказал, что его спасло от пули ВСУ

Охлобыстина спас бронежилет от пули ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Объединительный съезд "Справедливой России", "За правду", "Патриоты России". Москва, охлобыстин иван
Ивана Охлобыстина спас бронежилет от пули ВСУ Фото:

Российского актера Ивана Охлобыстина от пули Вооруженных сил Украины во время его поездки в Донбасс спас бронежилет. Об этом он рассказал в беседе с telegram-каналом Mash. Он уточнил, что надел бронежилет впервые за долгое время.

«Мы напоролись на ДРГ и, правда, вот, прилетело. У нас не было перспективы, что мы попадем в кашу. Но нарвались, и, слава богу, были в брониках», — признался актер. Он сообщил, что благодаря защите даже не почувствовал попадание пули.

Охлобыстин попал под обстрел ВСУ на территории Донбасса. Туда он направился для отправки гуманитарного груза. Его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина сообщила, что журналист получил трещину в ребре, однако его здоровью ничего не угрожает.

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Российского актера Ивана Охлобыстина от пули Вооруженных сил Украины во время его поездки в Донбасс спас бронежилет. Об этом он рассказал в беседе с telegram-каналом Mash. Он уточнил, что надел бронежилет впервые за долгое время. «Мы напоролись на ДРГ и, правда, вот, прилетело. У нас не было перспективы, что мы попадем в кашу. Но нарвались, и, слава богу, были в брониках», — признался актер. Он сообщил, что благодаря защите даже не почувствовал попадание пули. Охлобыстин попал под обстрел ВСУ на территории Донбасса. Туда он направился для отправки гуманитарного груза. Его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина сообщила, что журналист получил трещину в ребре, однако его здоровью ничего не угрожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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