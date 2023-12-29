29 декабря 2023

Задержан подозреваемый в убийстве отца Легойды

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, тюрьма, подсудимый, клетка, арест, наручники
Подмосковные полицейские задержали предполагаемого убийцу Легойды Фото:

Задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ, генерал-майор полиции Ирина Волк.

«Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды», — сообщила Волк в своем telegram-канале. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в городе Видное убит отец известного журналиста Владимира Легойды. В МИД РФ выразили соболезнования его семье.

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Задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ, генерал-майор полиции Ирина Волк. «Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды», — сообщила Волк в своем telegram-канале. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы. Ранее сообщалось, что в Подмосковье в городе Видное убит отец известного журналиста Владимира Легойды. В МИД РФ выразили соболезнования его семье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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