Задержан подозреваемый в убийстве отца Легойды

30 декабря 2023 в 05:53 Размер текста - 17 +

Подмосковные полицейские задержали предполагаемого убийцу Легойды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ, генерал-майор полиции Ирина Волк. «Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды», — сообщила Волк в своем telegram-канале. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы. Ранее сообщалось, что в Подмосковье в городе Видное убит отец известного журналиста Владимира Легойды. В МИД РФ выразили соболезнования его семье.

Задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ, генерал-майор полиции Ирина Волк. «Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды», — сообщила Волк в своем telegram-канале. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы. Ранее сообщалось, что в Подмосковье в городе Видное убит отец известного журналиста Владимира Легойды. В МИД РФ выразили соболезнования его семье.