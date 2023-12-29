Задержан подозреваемый в убийстве отца Легойды

Подмосковные полицейские задержали предполагаемого убийцу Легойды
Задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ, генерал-майор полиции Ирина Волк.
«Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды», —
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в городе Видное убит отец известного журналиста Владимира Легойды. В МИД РФ выразили соболезнования его семье.
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