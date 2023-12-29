Священнослужителей пустили в процесс банкротства фирмы Дубровского-младшего

30 декабря 2023 в 06:03 Размер текста - 17 +

Священнослужители пытаются взыскать долг в рамках банкротства фирмы сына экс-губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Арбитражный суд Челябинской области 29 декабря принял к производству ходатайство «Духовно-просветительского центра имени священномученика Петра, Митрополита Крутицкого» (Магнитогорск) для включения кредиторов фирмы «ЧелябСтройКомплект» сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александра. Сообщение об этом появилось в картотеке дела, где рассматривается процесс банкротства «ЧСК». «О принятии заявления об установлении размера требований кредиторов к рассмотрению. В ответ на заявление АНО „Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, митрополита Крутицкого“», — указано в картотеке. Ходатайство будет рассмотрено 20 февраля. «ЧСК» строило для священнослужителей новое здание. Деньги на строительство при поддержке РПЦ выделило Федеральное агентство по делам национальностей. Срок сдачи объекта был сорван и духовно-просветительский центр потребовал от фирмы Дубровского-младшего неустойку в 7,5 млн рублей. В ходе споров сумма иска снизилась до 6 млн рублей. Суды выносили решение в пользу АНО, но «ЧСК» платить отказалось. Теперь этот долг священнослужители пытаются взыскать в рамках банкротства фирмы сына экс-губернатора. «ЧСК» стал банкротом из-за долгов перед другой фирмой Дубровских — ПО «Монтажник». Сам «Монтажник» обанкрочен летом 2020 года. Финансово несостоятельными также признаны Борис и Александр Дубровские. Дубровский-старший находится за границей. Представители его семьи со СМИ не общаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Челябинской области 29 декабря принял к производству ходатайство «Духовно-просветительского центра имени священномученика Петра, Митрополита Крутицкого» (Магнитогорск) для включения кредиторов фирмы «ЧелябСтройКомплект» сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александра. Сообщение об этом появилось в картотеке дела, где рассматривается процесс банкротства «ЧСК». «О принятии заявления об установлении размера требований кредиторов к рассмотрению. В ответ на заявление АНО „Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра, митрополита Крутицкого“», — указано в картотеке. Ходатайство будет рассмотрено 20 февраля. «ЧСК» строило для священнослужителей новое здание. Деньги на строительство при поддержке РПЦ выделило Федеральное агентство по делам национальностей. Срок сдачи объекта был сорван и духовно-просветительский центр потребовал от фирмы Дубровского-младшего неустойку в 7,5 млн рублей. В ходе споров сумма иска снизилась до 6 млн рублей. Суды выносили решение в пользу АНО, но «ЧСК» платить отказалось. Теперь этот долг священнослужители пытаются взыскать в рамках банкротства фирмы сына экс-губернатора. «ЧСК» стал банкротом из-за долгов перед другой фирмой Дубровских — ПО «Монтажник». Сам «Монтажник» обанкрочен летом 2020 года. Финансово несостоятельными также признаны Борис и Александр Дубровские. Дубровский-старший находится за границей. Представители его семьи со СМИ не общаются.