29 декабря 2023

Как защитить собак от громких звуков петард

Кинолог Уражевский советует не выгуливать собак в новогоднюю ночь из-за петард
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, собака, зима, ест снег
Нужно выгуливать питомцев в новогоднюю ночь только на поводке Фото:

Громкие петарды пугают собак, поэтому лучше не выводить питомцев гулять в новогоднюю ночь. С советом для владельцев собак выступил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

«Громкие петарды и звуки фейерверков являются большой проблемой для питомцев. В России теряются тысячи собак в Новый год во время фейерверков, для них это большой стресс. <…> В новогоднюю ночь не надо выходить гулять с собаками», — приводят аргументы Уражевскго NEWS.ru. Кинолог пояснил, что необходимо с детства готовить щенка к резким и громким звукам.

Также проблемой для собак, по мнению Уражевского, является любой салют — животные испытывают шок. Он посоветовал выгуливать питомцев в новогоднюю ночь только на поводке.

Кинолог Михаил Меньшиков рассказывал о вреде для собак лишнего веса, который питомцы могут набрать вместе с хозяевами во время новогодних каникул. По его словам, из-за ожирения у собак появляется одышка и портятся суставы.

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Громкие петарды пугают собак, поэтому лучше не выводить питомцев гулять в новогоднюю ночь. С советом для владельцев собак выступил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. «Громкие петарды и звуки фейерверков являются большой проблемой для питомцев. В России теряются тысячи собак в Новый год во время фейерверков, для них это большой стресс. <…> В новогоднюю ночь не надо выходить гулять с собаками», — приводят аргументы Уражевскго NEWS.ru. Кинолог пояснил, что необходимо с детства готовить щенка к резким и громким звукам. Также проблемой для собак, по мнению Уражевского, является любой салют — животные испытывают шок. Он посоветовал выгуливать питомцев в новогоднюю ночь только на поводке. Кинолог Михаил Меньшиков рассказывал о вреде для собак лишнего веса, который питомцы могут набрать вместе с хозяевами во время новогодних каникул. По его словам, из-за ожирения у собак появляется одышка и портятся суставы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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