Как защитить собак от громких звуков петард

Кинолог Уражевский советует не выгуливать собак в новогоднюю ночь из-за петард

30 декабря 2023 в 06:34 Размер текста - 17 +

Нужно выгуливать питомцев в новогоднюю ночь только на поводке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Громкие петарды пугают собак, поэтому лучше не выводить питомцев гулять в новогоднюю ночь. С советом для владельцев собак выступил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. «Громкие петарды и звуки фейерверков являются большой проблемой для питомцев. В России теряются тысячи собак в Новый год во время фейерверков, для них это большой стресс. <…> В новогоднюю ночь не надо выходить гулять с собаками», — приводят аргументы Уражевскго NEWS.ru. Кинолог пояснил, что необходимо с детства готовить щенка к резким и громким звукам. Также проблемой для собак, по мнению Уражевского, является любой салют — животные испытывают шок. Он посоветовал выгуливать питомцев в новогоднюю ночь только на поводке. Кинолог Михаил Меньшиков рассказывал о вреде для собак лишнего веса, который питомцы могут набрать вместе с хозяевами во время новогодних каникул. По его словам, из-за ожирения у собак появляется одышка и портятся суставы.

Громкие петарды пугают собак, поэтому лучше не выводить питомцев гулять в новогоднюю ночь. С советом для владельцев собак выступил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. «Громкие петарды и звуки фейерверков являются большой проблемой для питомцев. В России теряются тысячи собак в Новый год во время фейерверков, для них это большой стресс. <…> В новогоднюю ночь не надо выходить гулять с собаками», — приводят аргументы Уражевскго NEWS.ru. Кинолог пояснил, что необходимо с детства готовить щенка к резким и громким звукам. Также проблемой для собак, по мнению Уражевского, является любой салют — животные испытывают шок. Он посоветовал выгуливать питомцев в новогоднюю ночь только на поводке. Кинолог Михаил Меньшиков рассказывал о вреде для собак лишнего веса, который питомцы могут набрать вместе с хозяевами во время новогодних каникул. По его словам, из-за ожирения у собак появляется одышка и портятся суставы.