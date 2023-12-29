Как защитить собак от громких звуков петард

Громкие петарды пугают собак, поэтому лучше не выводить питомцев гулять в новогоднюю ночь. С советом для владельцев собак выступил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.
«Громкие петарды и звуки фейерверков являются большой проблемой для питомцев. В России теряются тысячи собак в Новый год во время фейерверков, для них это большой стресс. <…> В новогоднюю ночь не надо выходить гулять с собаками», — приводят аргументы Уражевскго NEWS.ru. Кинолог пояснил, что необходимо с детства готовить щенка к резким и громким звукам.
Также проблемой для собак, по мнению Уражевского, является любой салют — животные испытывают шок. Он посоветовал выгуливать питомцев в новогоднюю ночь только на поводке.
Кинолог Михаил Меньшиков рассказывал о вреде для собак лишнего веса, который питомцы могут набрать вместе с хозяевами во время новогодних каникул. По его словам, из-за ожирения у собак появляется одышка и портятся суставы.
Громкие петарды пугают собак, поэтому лучше не выводить питомцев гулять в новогоднюю ночь. С советом для владельцев собак выступил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. «Громкие петарды и звуки фейерверков являются большой проблемой для питомцев. В России теряются тысячи собак в Новый год во время фейерверков, для них это большой стресс. <…> В новогоднюю ночь не надо выходить гулять с собаками», — приводят аргументы Уражевскго NEWS.ru. Кинолог пояснил, что необходимо с детства готовить щенка к резким и громким звукам. Также проблемой для собак, по мнению Уражевского, является любой салют — животные испытывают шок. Он посоветовал выгуливать питомцев в новогоднюю ночь только на поводке. Кинолог Михаил Меньшиков рассказывал о вреде для собак лишнего веса, который питомцы могут набрать вместе с хозяевами во время новогодних каникул. По его словам, из-за ожирения у собак появляется одышка и портятся суставы.