Кинолог рассказал, насколько вреден лишний вес для здоровья собак

Кинолог Меньшиков: из-за лишнего веса у собак портятся суставы

23 декабря 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Михаил Меньшиков сообщил, что из-за лишнего веса у собак портятся суставы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если у собаки лишний вес, то есть большой риск опущения ее внутренних органов. Об этом сообщил кинолог Михаил Меньшиков. По его словам, из-за ожирения у собак появляется одышка и портятся суставы. «У собак, в отличие от людей, внутренние органы лежат на мышцах пресса, а не на тазобедренном суставе. Это приводит к опущению органов в случае, если собака имеет лишний вес», — заявил Меньшиков в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он отметил, что у питомцев из-за лишнего веса появляется одышка при небольшой физической нагрузке и портятся суставы. Ранее ветеринар Анна Воропаева сообщила, что хозяевам не стоит кормить своих собак выпечкой из дрожжевого теста, виноградом или колбасой. По ее словам, питомцам также нельзя давать виноград или изюм, так как они могут привести к почечной недостаточности у животного.

Если у собаки лишний вес, то есть большой риск опущения ее внутренних органов. Об этом сообщил кинолог Михаил Меньшиков. По его словам, из-за ожирения у собак появляется одышка и портятся суставы. «У собак, в отличие от людей, внутренние органы лежат на мышцах пресса, а не на тазобедренном суставе. Это приводит к опущению органов в случае, если собака имеет лишний вес», — заявил Меньшиков в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он отметил, что у питомцев из-за лишнего веса появляется одышка при небольшой физической нагрузке и портятся суставы. Ранее ветеринар Анна Воропаева сообщила, что хозяевам не стоит кормить своих собак выпечкой из дрожжевого теста, виноградом или колбасой. По ее словам, питомцам также нельзя давать виноград или изюм, так как они могут привести к почечной недостаточности у животного.