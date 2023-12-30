МИД: США хотят открыть на Южном Кавказе второй фронт против России

30 декабря 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

США не скрывают желание открыть антироссийский фронт на Южном Кавказе, сказал Михаил Галузин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вашингтон рассматривает открыть второй антироссийский фронт на Южном Кавказе. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. «В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия „второго фронта“ против России», — сказал Михаил Галузин. Его слова приводит РИА Новости. Однако он подчеркнул, что такие намерения США противоречат истинным интересам народов региона. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Армения с подачи Запада намерена отвернуться от Москвы. Кроме того, сообщалось о совместных учениях Еревана и Вашингтона, пишет «Царьград».

Вашингтон рассматривает открыть второй антироссийский фронт на Южном Кавказе. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. «В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия „второго фронта“ против России», — сказал Михаил Галузин. Его слова приводит РИА Новости. Однако он подчеркнул, что такие намерения США противоречат истинным интересам народов региона. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Армения с подачи Запада намерена отвернуться от Москвы. Кроме того, сообщалось о совместных учениях Еревана и Вашингтона, пишет «Царьград».