29 декабря 2023

Дорожники продлили запрет на проезд по трассе М-5 в Челябинской области. Видео

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Запрет на движение по трассе продлен до 12:00 Фото:

В Челябинской области 30 декабря до 12:00 продлено временное ограничение для движения транспорта по трассе М-5 «Урал». Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Ранее введенное ФКУ УПРДОР „Южный Урал“ временное ограничение движения на автодороге М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) продлено до 12:00 часов 30 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в telegram-канале. Движение приостановлено для пассажирских автобусов, маршрутных такси и большегрузов.

Также на 1626-м километре трассы Усть-Катавский район затруднено движение в направлении Челябинска. Грузовые машины не могут подняться в гору. В направлении Уфы движение рабочее.

Временное ограничение движения по трассе М-5 «Урал» от Иглинского района республики Башкортостан до поворота на Миасс в Челябинской области ввели 29 декабря с 22:00. На дорогах региона из-за сильной метели, снега и порывов ветра до 16 метров в секунду наблюдалось ограничение видимости.

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В Челябинской области 30 декабря до 12:00 продлено временное ограничение для движения транспорта по трассе М-5 «Урал». Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Ранее введенное ФКУ УПРДОР „Южный Урал“ временное ограничение движения на автодороге М-5 „Урал“ (Москва-Челябинск) продлено до 12:00 часов 30 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в telegram-канале. Движение приостановлено для пассажирских автобусов, маршрутных такси и большегрузов. Также на 1626-м километре трассы Усть-Катавский район затруднено движение в направлении Челябинска. Грузовые машины не могут подняться в гору. В направлении Уфы движение рабочее. Временное ограничение движения по трассе М-5 «Урал» от Иглинского района республики Башкортостан до поворота на Миасс в Челябинской области ввели 29 декабря с 22:00. На дорогах региона из-за сильной метели, снега и порывов ветра до 16 метров в секунду наблюдалось ограничение видимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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