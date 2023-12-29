На федеральных трассах в Челябинской области продлили ограничение движения

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Ограничение движения на трассах вводится до 8 утра 30 декабря Фото:

В связи с ухудшением погодных условий на федеральных трассах в Челябинской области продлевается ограничение дорожного движения. Об этом рассказали в пресс-службе УПРДОР «Южный Урал».

«29 декабря 2023 года с 22 часов 00 минут по местному времени вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы километр 1548 — километр 1779 автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск», — говорится в telegram-канале дорожников. На дорогах региона наблюдается ограничение видимости из-за метели, сильного снега и порывов ветра до 16 метров в секунду.

Как сообщают дорожные службы, движение приостановлено для пассажирских автобусов, маршрутных такси и большегрузов и легковых такси. Предполагается открытие движения 30 декабря 2023 года в восемь часов утра.

Ограничения были введены утром. Изначально планировалось отрытие участков дороги в 12 часов, затем его продлили до 22.00. Челябинская область четвертый день переживает последствия снежной бури.

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В связи с ухудшением погодных условий на федеральных трассах в Челябинской области продлевается ограничение дорожного движения. Об этом рассказали в пресс-службе УПРДОР «Южный Урал». «29 декабря 2023 года с 22 часов 00 минут по местному времени вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы километр 1548 — километр 1779 автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск», — говорится в telegram-канале дорожников. На дорогах региона наблюдается ограничение видимости из-за метели, сильного снега и порывов ветра до 16 метров в секунду. Как сообщают дорожные службы, движение приостановлено для пассажирских автобусов, маршрутных такси и большегрузов и легковых такси. Предполагается открытие движения 30 декабря 2023 года в восемь часов утра. Ограничения были введены утром. Изначально планировалось отрытие участков дороги в 12 часов, затем его продлили до 22.00. Челябинская область четвертый день переживает последствия снежной бури.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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