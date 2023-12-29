Глава ЯНАО вошел в ТОП-10 лучших губернаторов страны

30 декабря 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Артюхов вошел в ТОП-10 лучших губернаторов страны Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов занял седьмое место в итоговом национальном рейтинге губернаторов регионов по результатам 2023 года. Об этом сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг». «Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занимает седьмую строчку в рейтинге. Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, глава Московской области Андрей Воробьев — на десятой позиции», — следует из информации, предоставленной ЦИК «Рейтинг». Политолог и журналист Антон Чаблин считает, что на федеральных должностях могут оказаться наиболее востребованными самые молодые губернаторы — Антон Алиханов и Дмитрий Артюхов. По его словам, они хорошо зарекомендовали себя во время санкций. Ранее глава Салехарда Алексей Титовский обошел губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в национальном рейтинге. Титовский занял седьмое место, а вот Беглов только десятое.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов занял седьмое место в итоговом национальном рейтинге губернаторов регионов по результатам 2023 года. Об этом сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг». «Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занимает седьмую строчку в рейтинге. Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, глава Московской области Андрей Воробьев — на десятой позиции», — следует из информации, предоставленной ЦИК «Рейтинг». Политолог и журналист Антон Чаблин считает, что на федеральных должностях могут оказаться наиболее востребованными самые молодые губернаторы — Антон Алиханов и Дмитрий Артюхов. По его словам, они хорошо зарекомендовали себя во время санкций. Ранее глава Салехарда Алексей Титовский обошел губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в национальном рейтинге. Титовский занял седьмое место, а вот Беглов только десятое.