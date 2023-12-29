29 декабря 2023

Глава ЯНАО вошел в ТОП-10 лучших губернаторов страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов вошел в ТОП-10 лучших губернаторов страны Фото:

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов занял седьмое место в итоговом национальном рейтинге губернаторов регионов по результатам 2023 года. Об этом сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

«Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занимает седьмую строчку в рейтинге. Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, глава Московской области Андрей Воробьев — на десятой позиции», — следует из информации, предоставленной ЦИК «Рейтинг».

Политолог и журналист Антон Чаблин считает, что на федеральных должностях могут оказаться наиболее востребованными самые молодые губернаторы — Антон Алиханов и Дмитрий Артюхов. По его словам, они хорошо зарекомендовали себя во время санкций.

Ранее глава Салехарда Алексей Титовский обошел губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в национальном рейтинге. Титовский занял седьмое место, а вот Беглов только десятое.

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Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов занял седьмое место в итоговом национальном рейтинге губернаторов регионов по результатам 2023 года. Об этом сообщает центр информационных коммуникаций «Рейтинг». «Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занимает седьмую строчку в рейтинге. Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, глава Московской области Андрей Воробьев — на десятой позиции», — следует из информации, предоставленной ЦИК «Рейтинг». Политолог и журналист Антон Чаблин считает, что на федеральных должностях могут оказаться наиболее востребованными самые молодые губернаторы — Антон Алиханов и Дмитрий Артюхов. По его словам, они хорошо зарекомендовали себя во время санкций. Ранее глава Салехарда Алексей Титовский обошел губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в национальном рейтинге. Титовский занял седьмое место, а вот Беглов только десятое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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