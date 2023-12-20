Глава Салехарда обошел губернатора Санкт-Петербурга в национальном рейтинге

Глава Салехарда Титовский занял седьмое место в рейтинге мэров

21 декабря 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

Алексей Титовский усилил позиции в национальном рейтинге мэров Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский по итогам уходящего года занял седьмое место в национальном рейтинге мэров, обогнав губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Исследование опубликовано центром информационных коммуникаций «Рейтинг». «Глава Салехарда Алексей Титовский занимает седьмую строчку в рейтинге. Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов — на десятой позиции», — следует из информации, предоставленной ЦИК «Рейтинг». Объектами исследования являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. Из глав столиц регионов Уральского федерального округа Титовский занимает третье место, уступая мэру Тюмени Руслану Кухаруку и главе Екатеринбурга Алексею Орлову. Глава Тюмени Кухарук уступил только Собянину. По итогам 2022 года, Титовский занимал в рейтинге одиннадцатое место.

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский по итогам уходящего года занял седьмое место в национальном рейтинге мэров, обогнав губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Исследование опубликовано центром информационных коммуникаций «Рейтинг». «Глава Салехарда Алексей Титовский занимает седьмую строчку в рейтинге. Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов — на десятой позиции», — следует из информации, предоставленной ЦИК «Рейтинг». Объектами исследования являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. Из глав столиц регионов Уральского федерального округа Титовский занимает третье место, уступая мэру Тюмени Руслану Кухаруку и главе Екатеринбурга Алексею Орлову. Глава Тюмени Кухарук уступил только Собянину. По итогам 2022 года, Титовский занимал в рейтинге одиннадцатое место.