20 декабря 2023

Глава Салехарда обошел губернатора Санкт-Петербурга в национальном рейтинге

Глава Салехарда Титовский занял седьмое место в рейтинге мэров
© Служба новостей «URA.RU»
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Титовский Алексей. ЯНАО, титовский алексей
Алексей Титовский усилил позиции в национальном рейтинге мэров Фото:

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский по итогам уходящего года занял седьмое место в национальном рейтинге мэров, обогнав губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Исследование опубликовано центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

«Глава Салехарда Алексей Титовский занимает седьмую строчку в рейтинге. Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов — на десятой позиции», — следует из информации, предоставленной ЦИК «Рейтинг».

Объектами исследования являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. Из глав столиц регионов Уральского федерального округа Титовский занимает третье место, уступая мэру Тюмени Руслану Кухаруку и главе Екатеринбурга Алексею Орлову.

Глава Тюмени Кухарук уступил только Собянину. По итогам 2022 года, Титовский занимал в рейтинге одиннадцатое место.

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Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский по итогам уходящего года занял седьмое место в национальном рейтинге мэров, обогнав губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Исследование опубликовано центром информационных коммуникаций «Рейтинг». «Глава Салехарда Алексей Титовский занимает седьмую строчку в рейтинге. Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов — на десятой позиции», — следует из информации, предоставленной ЦИК «Рейтинг». Объектами исследования являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. Из глав столиц регионов Уральского федерального округа Титовский занимает третье место, уступая мэру Тюмени Руслану Кухаруку и главе Екатеринбурга Алексею Орлову. Глава Тюмени Кухарук уступил только Собянину. По итогам 2022 года, Титовский занимал в рейтинге одиннадцатое место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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