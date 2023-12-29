29 декабря 2023

Пермский штурмовик Григоренко вернулся домой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрактник ВС РФ в СВО Александр Григоренко. Пермь, григоренко александр
Александр Григоренко вернулся в Пермь Фото:

Участник специальной военной операции Александр Григоренко вернулся в Пермский край. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«А вот я и дома!» — написал Григоренко. Также он опубликовал фото с вокзала.

Ранее Александру Григоренко установили биопротез руки. Штурмовик уточнил, что он достался ему бесплатно за счет средств Минобороны РФ.

Александр Григоренко вернулся в Пермь
Александр Григоренко вернулся в Пермь

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Участник специальной военной операции Александр Григоренко вернулся в Пермский край. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «А вот я и дома!» — написал Григоренко. Также он опубликовал фото с вокзала. Ранее Александру Григоренко установили биопротез руки. Штурмовик уточнил, что он достался ему бесплатно за счет средств Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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