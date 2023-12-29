Александр Григоренко вернулся в Пермь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Участник специальной военной операции Александр Григоренко вернулся в Пермский край. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«А вот я и дома!» — написал Григоренко. Также он опубликовал фото с вокзала.

Ранее Александру Григоренко установили биопротез руки. Штурмовик уточнил, что он достался ему бесплатно за счет средств Минобороны РФ.