Александр Григоренко вернулся в Пермь
Участник специальной военной операции Александр Григоренко вернулся в Пермский край. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«А вот я и дома!» — написал Григоренко. Также он опубликовал фото с вокзала.
Ранее Александру Григоренко установили биопротез руки. Штурмовик уточнил, что он достался ему бесплатно за счет средств Минобороны РФ.
Александр Григоренко вернулся в Пермь
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