29 декабря 2023

Полуголые Деды Морозы устроили забег по центру Екатеринбурга. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Almost naked забег дедов Морозов. Екатеринбург, забег дедов морозов
Участники марафона дарили подарки случайным прохожим Фото:

По центру Екатеринбурга пробежались полуголые мужчины в образе Дедов Морозов, а также девушки переодетые в Снегурочек. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«В центре города мужчины переодетые в Дедов Морозов устроили забег. На них были только шорты и новогодние колпаки. Еще в мероприятии принимают участие девушки, которые переоделись в Снегурочек. Прохожих поздравляют с наступающим Новым годом и дарят подарки», — передает корреспондент.

Подобные забеги в Екатеринбурге проходят на ежегодной основе. Мероприятие, организатором которого является Федерация зимнего плавания Свердловской области, приурочено к Всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна».

В прошлом году участники акции пробежались по уральской столице 24 декабря. Во время трехкилометрового марафона Деды Морозы и Снегурочки вручали случайным прохожим фрукты.

Naked almost забег дедов Морозов. Екатеринбург
Фото:
Almost-naked забег дедов Морозов. Екатеринбург
Фото:
Almost naked забег дедов Морозов. Екатеринбург
Фото:

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По центру Екатеринбурга пробежались полуголые мужчины в образе Дедов Морозов, а также девушки переодетые в Снегурочек. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «В центре города мужчины переодетые в Дедов Морозов устроили забег. На них были только шорты и новогодние колпаки. Еще в мероприятии принимают участие девушки, которые переоделись в Снегурочек. Прохожих поздравляют с наступающим Новым годом и дарят подарки», — передает корреспондент. Подобные забеги в Екатеринбурге проходят на ежегодной основе. Мероприятие, организатором которого является Федерация зимнего плавания Свердловской области, приурочено к Всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна». В прошлом году участники акции пробежались по уральской столице 24 декабря. Во время трехкилометрового марафона Деды Морозы и Снегурочки вручали случайным прохожим фрукты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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