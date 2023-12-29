Полуголые Деды Морозы устроили забег по центру Екатеринбурга. Фото, видео

30 декабря 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Участники марафона дарили подарки случайным прохожим Фото: Илья Московец © URA.RU По центру Екатеринбурга пробежались полуголые мужчины в образе Дедов Морозов, а также девушки переодетые в Снегурочек. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «В центре города мужчины переодетые в Дедов Морозов устроили забег. На них были только шорты и новогодние колпаки. Еще в мероприятии принимают участие девушки, которые переоделись в Снегурочек. Прохожих поздравляют с наступающим Новым годом и дарят подарки», — передает корреспондент. Подобные забеги в Екатеринбурге проходят на ежегодной основе. Мероприятие, организатором которого является Федерация зимнего плавания Свердловской области, приурочено к Всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна». В прошлом году участники акции пробежались по уральской столице 24 декабря. Во время трехкилометрового марафона Деды Морозы и Снегурочки вручали случайным прохожим фрукты. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU

По центру Екатеринбурга пробежались полуголые мужчины в образе Дедов Морозов, а также девушки переодетые в Снегурочек. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «В центре города мужчины переодетые в Дедов Морозов устроили забег. На них были только шорты и новогодние колпаки. Еще в мероприятии принимают участие девушки, которые переоделись в Снегурочек. Прохожих поздравляют с наступающим Новым годом и дарят подарки», — передает корреспондент. Подобные забеги в Екатеринбурге проходят на ежегодной основе. Мероприятие, организатором которого является Федерация зимнего плавания Свердловской области, приурочено к Всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна». В прошлом году участники акции пробежались по уральской столице 24 декабря. Во время трехкилометрового марафона Деды Морозы и Снегурочки вручали случайным прохожим фрукты.