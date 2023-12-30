МИД: Россия конфискует существенную сумму, если Запад воспользуется ее активами

МИД: Россия симметрично ответит на конфискацию своих активов Западом
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Россия грозит конфисковать существенный объем западных активов Фото:

Россия ответит симметрично на конфискацию активов страны Западом и заберет большой объем западных средств. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Мы будем вынуждены действовать симметрично, если российские активы или их часть будут конфискованы. <…> Объем средств, на которые могут распространиться наши ответные специальные экономические меры, является существенным», — сказал Биричевский в интервью РИА Новости.

Ранее западная пресса писала, что США предложили группам стран G7 к возможной встрече 24 февраля 2024 года изучить способы, с помощью которых можно конфисковать замороженные российские активы. Речь идет о сумме в 300 миллиардов евро. ФРГ, Франция, Италия, ЕС выразили сомнение насчет этой идее. Они опасаются ответных мер со стороны России и негативного влияния на экономику от таких мер. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что пока рано говорить о возможности использования замороженных суверенных активов РФ для помощи Украине.

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Россия ответит симметрично на конфискацию активов страны Западом и заберет большой объем западных средств. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. «Мы будем вынуждены действовать симметрично, если российские активы или их часть будут конфискованы. <…> Объем средств, на которые могут распространиться наши ответные специальные экономические меры, является существенным», — сказал Биричевский в интервью РИА Новости. Ранее западная пресса писала, что США предложили группам стран G7 к возможной встрече 24 февраля 2024 года изучить способы, с помощью которых можно конфисковать замороженные российские активы. Речь идет о сумме в 300 миллиардов евро. ФРГ, Франция, Италия, ЕС выразили сомнение насчет этой идее. Они опасаются ответных мер со стороны России и негативного влияния на экономику от таких мер. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что пока рано говорить о возможности использования замороженных суверенных активов РФ для помощи Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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