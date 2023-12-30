МИД: Россия конфискует существенную сумму, если Запад воспользуется ее активами

МИД: Россия симметрично ответит на конфискацию своих активов Западом

30 декабря 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Россия грозит конфисковать существенный объем западных активов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россия ответит симметрично на конфискацию активов страны Западом и заберет большой объем западных средств. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. «Мы будем вынуждены действовать симметрично, если российские активы или их часть будут конфискованы. <…> Объем средств, на которые могут распространиться наши ответные специальные экономические меры, является существенным», — сказал Биричевский в интервью РИА Новости. Ранее западная пресса писала, что США предложили группам стран G7 к возможной встрече 24 февраля 2024 года изучить способы, с помощью которых можно конфисковать замороженные российские активы. Речь идет о сумме в 300 миллиардов евро. ФРГ, Франция, Италия, ЕС выразили сомнение насчет этой идее. Они опасаются ответных мер со стороны России и негативного влияния на экономику от таких мер. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что пока рано говорить о возможности использования замороженных суверенных активов РФ для помощи Украине.

Россия ответит симметрично на конфискацию активов страны Западом и заберет большой объем западных средств. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. «Мы будем вынуждены действовать симметрично, если российские активы или их часть будут конфискованы. <…> Объем средств, на которые могут распространиться наши ответные специальные экономические меры, является существенным», — сказал Биричевский в интервью РИА Новости. Ранее западная пресса писала, что США предложили группам стран G7 к возможной встрече 24 февраля 2024 года изучить способы, с помощью которых можно конфисковать замороженные российские активы. Речь идет о сумме в 300 миллиардов евро. ФРГ, Франция, Италия, ЕС выразили сомнение насчет этой идее. Они опасаются ответных мер со стороны России и негативного влияния на экономику от таких мер. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что пока рано говорить о возможности использования замороженных суверенных активов РФ для помощи Украине.