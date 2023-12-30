Shot: Меладзе полностью рассчитался с налоговой

30 декабря 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Валерий Меладзе заплатил около 1,8 миллиона рублей налогов, сообщил источник Фото: Анна Майорова © URA.RU Певец Валерий Меладзе полностью закрыл долги перед налоговой службой на фоне скандала с «голой» вечеринкой, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на источник. «Меладзе погасил все свои долги перед налоговой на фоне скандала с „голой“ вечеринкой Ивлеевой», — говорится в публикации telegram-канала. Уточняется, что музыкант выплатил ФНС почти 1,8 миллиона рублей. При этом уточняется, что певец даже не появлялся на мероприятии, но решил «перестраховаться». Не так давно в СМИ писали, что у Меладзе есть задолженность по налогам. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что у певца могут конфисковать часть имущества. Ранее в Москве прошла «голая» вечеринка, вызвавшая возмущение у ряда лиц. Так актер и продюсер Александр Иншаков инициировал создание коллективного иска против Ивлеевой на сумму в один миллиард рублей, сообщает MK.RU . Также блогер лишилась контрактов с крупными рекламодателями из-за этого скандала. Недавно стало известно, что участникам вечеринки ФНС дала три дня на погашение долгов. В противном случае в 2024 году их ждет выездная проверка , пишет Pravda.Ru.

Певец Валерий Меладзе полностью закрыл долги перед налоговой службой на фоне скандала с «голой» вечеринкой, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на источник. «Меладзе погасил все свои долги перед налоговой на фоне скандала с „голой“ вечеринкой Ивлеевой», — говорится в публикации telegram-канала. Уточняется, что музыкант выплатил ФНС почти 1,8 миллиона рублей. При этом уточняется, что певец даже не появлялся на мероприятии, но решил «перестраховаться». Не так давно в СМИ писали, что у Меладзе есть задолженность по налогам. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что у певца могут конфисковать часть имущества. Ранее в Москве прошла «голая» вечеринка, вызвавшая возмущение у ряда лиц. Так актер и продюсер Александр Иншаков инициировал создание коллективного иска против Ивлеевой на сумму в один миллиард рублей, сообщает MK.RU. Также блогер лишилась контрактов с крупными рекламодателями из-за этого скандала. Недавно стало известно, что участникам вечеринки ФНС дала три дня на погашение долгов. В противном случае в 2024 году их ждет выездная проверка, пишет Pravda.Ru.