Власти Первоуральска раскрыли, как будут решать острую проблему с водой

Кабец: на ремонт проблемного водопровода в Первоуральске выделят 50 млн рублей

На водовод заложено 50 млн рублей в следующем году, заявил Кабец Фото: Илья Московец © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) разработали план реконструкции сетей водоснабжения, по которому на Нижнесергинский водопровод уже в 2024 году выделят 50 млн рублей. Об этом сообщил глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец.

«Разработан план по реконструкции сетей водоснабжения городского округа Первоуральск, который мы в ближайшее время обсудим с Министерством энергетики и ЖКХ региона. Данная программа включает в себя ремонт и замену внутригородских сетей. На ремонт Нижне-Сергинского водовода заложено 50 миллионов рублей в бюджете на следующий год», — сообщил жителям глава Первоуральска в ходе прямой линии. По словам Игоря Кабца, будет разработана система дополнительного водоснабжения города.

Также глава городского округа пообещал жителям, чьи дома коснулись аварийно-ремонтных работы в начале декабря на водоводе, перерасчет по уплате за холодную воду в январе в полном объеме.

Жители Первоуральска регулярно жалуются на проблемы с водой — либо ее нет вовсе, либо из-под кранов льется грязная вода. В последний раз проблемы в городе были в начале декабря. Тогда из-за аварии на Нижнесергинском водопроводе горожане просидели без воды пять дней. Из-за водного коллапса силовики возбуждали уголовное дело по статье о халатности.

Губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии, комментируя ситуацию, заявлял о том, что городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры. «Ее нужно разработать, представить в правительстве региона, и на нее будет закладываться финансирование», — отмечал он.