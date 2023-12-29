29 декабря 2023

В Кургане открылся штаб Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Штаб Владимира Путина открылся по улице Гоголя, 61 Фото:

В Кургане открылся штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сообщил замсекретаря курганского отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин.

«Штаб кандидата Владимира Путина открыт на центральной площади по ул. Гоголя, 61. Там же открыта и приемная», — рассказал Вяткин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее подпись за выдвижение Путина поставил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он отметил, что сделал это «без сомнений и колебаний», так как именно с его участием «решаются все ключевые проблемы» региона.

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В Кургане открылся штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сообщил замсекретаря курганского отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин. «Штаб кандидата Владимира Путина открыт на центральной площади по ул. Гоголя, 61. Там же открыта и приемная», — рассказал Вяткин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее подпись за выдвижение Путина поставил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он отметил, что сделал это «без сомнений и колебаний», так как именно с его участием «решаются все ключевые проблемы» региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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