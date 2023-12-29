В Кургане открылся штаб Путина

30 декабря 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Штаб Владимира Путина открылся по улице Гоголя, 61 Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кургане открылся штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сообщил замсекретаря курганского отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин. «Штаб кандидата Владимира Путина открыт на центральной площади по ул. Гоголя, 61. Там же открыта и приемная», — рассказал Вяткин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее подпись за выдвижение Путина поставил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он отметил, что сделал это «без сомнений и колебаний», так как именно с его участием «решаются все ключевые проблемы» региона.

В Кургане открылся штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сообщил замсекретаря курганского отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин. «Штаб кандидата Владимира Путина открыт на центральной площади по ул. Гоголя, 61. Там же открыта и приемная», — рассказал Вяткин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее подпись за выдвижение Путина поставил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он отметил, что сделал это «без сомнений и колебаний», так как именно с его участием «решаются все ключевые проблемы» региона.