В Кургане открылся штаб Путина

Штаб Владимира Путина открылся по улице Гоголя, 61
В Кургане открылся штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом сообщил замсекретаря курганского отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин.
«Штаб кандидата Владимира Путина открыт на центральной площади по ул. Гоголя, 61. Там же открыта и приемная», — рассказал Вяткин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее подпись за выдвижение Путина поставил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он отметил, что сделал это «без сомнений и колебаний», так как именно с его участием «решаются все ключевые проблемы» региона.
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