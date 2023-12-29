На трех участках трасс Сургута ограничили движение для всех видов транспорта

На двух трассах Сургута ограничили движение, сообщили в ГИБДД
На участках трасс Сургут-Когалым в сторону Сургута и Сургут-Лянтор в обоих направлениях ограничено движение для всех видов транспорта. Об этом рассказали в региональном отделении ГИБДД.
«Всем транспортным средствам: 120 км „Сургут-Когалым“ в сторону Сургута. <…> Ограничение движения для всех видов транспорта: с 89 км „Сургут-Лянтор“ в направлении Сургута, с 27 км „Сургут-Лянтор“ в направлении Лянтора», написано в telegram-канале ведомства.
На четырех участках трасс ХМАО продолжается ограничение движения для грузовых автомобилей и автобусов. Такие меры приняты из-за неблагоприятных погодных условий.
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