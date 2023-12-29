29 декабря 2023

На трех участках трасс Сургута ограничили движение для всех видов транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, дорожные знаки, объезд, зима, стоп
На двух трассах Сургута ограничили движение, сообщили в ГИБДД Фото:

На участках трасс Сургут-Когалым в сторону Сургута и Сургут-Лянтор в обоих направлениях ограничено движение для всех видов транспорта. Об этом рассказали в региональном отделении ГИБДД.

«Всем транспортным средствам: 120 км „Сургут-Когалым“ в сторону Сургута. <…> Ограничение движения для всех видов транспорта: с 89 км „Сургут-Лянтор“ в направлении Сургута, с 27 км „Сургут-Лянтор“ в направлении Лянтора», написано в telegram-канале ведомства.

На четырех участках трасс ХМАО продолжается ограничение движения для грузовых автомобилей и автобусов. Такие меры приняты из-за неблагоприятных погодных условий.

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На участках трасс Сургут-Когалым в сторону Сургута и Сургут-Лянтор в обоих направлениях ограничено движение для всех видов транспорта. Об этом рассказали в региональном отделении ГИБДД. «Всем транспортным средствам: 120 км „Сургут-Когалым“ в сторону Сургута. <…> Ограничение движения для всех видов транспорта: с 89 км „Сургут-Лянтор“ в направлении Сургута, с 27 км „Сургут-Лянтор“ в направлении Лянтора», написано в telegram-канале ведомства. На четырех участках трасс ХМАО продолжается ограничение движения для грузовых автомобилей и автобусов. Такие меры приняты из-за неблагоприятных погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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