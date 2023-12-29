В Челябинской области автобус с пассажирами улетел в кювет

30 декабря 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

В результате ЧП никто не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области на автодороге Миасс — Черновское — Кундравы пассажирский автобус съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В минувшую пятницу сотрудники ДПС города Миасса помогли выбраться рейсовому автобусу из кювета. Он следовал по участку дороги Миасс — Черновское — Кундравы», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Автобус ехал из села Устиново в Миасс с несколькими пассажирами. В результате ЧП никто не пострадал. Автобус доставали из кювета с помощью машины «Урал». 24 ноября утром в Челябинской области произошло два ДТП с участием автобусов с пассажирами в Еманжелинском районе и Копейске. В Еманжелинском районе автобус ПАЗ наехал на пешехода. В Копейске автомобиль марки BMW Х1 столкнулся с автобусом.

В Челябинской области на автодороге Миасс — Черновское — Кундравы пассажирский автобус съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В минувшую пятницу сотрудники ДПС города Миасса помогли выбраться рейсовому автобусу из кювета. Он следовал по участку дороги Миасс — Черновское — Кундравы», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Автобус ехал из села Устиново в Миасс с несколькими пассажирами. В результате ЧП никто не пострадал. Автобус доставали из кювета с помощью машины «Урал». 24 ноября утром в Челябинской области произошло два ДТП с участием автобусов с пассажирами в Еманжелинском районе и Копейске. В Еманжелинском районе автобус ПАЗ наехал на пешехода. В Копейске автомобиль марки BMW Х1 столкнулся с автобусом.