В Челябинской области автобус с пассажирами улетел в кювет

В Челябинской области на автодороге Миасс — Черновское — Кундравы пассажирский автобус съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В минувшую пятницу сотрудники ДПС города Миасса помогли выбраться рейсовому автобусу из кювета. Он следовал по участку дороги Миасс — Черновское — Кундравы», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Автобус ехал из села Устиново в Миасс с несколькими пассажирами. В результате ЧП никто не пострадал. Автобус доставали из кювета с помощью машины «Урал».
24 ноября утром в Челябинской области произошло два ДТП с участием автобусов с пассажирами в Еманжелинском районе и Копейске. В Еманжелинском районе автобус ПАЗ наехал на пешехода. В Копейске автомобиль марки BMW Х1 столкнулся с автобусом.
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