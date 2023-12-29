29 декабря 2023

В Челябинской области автобус с пассажирами улетел в кювет

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Карла Либкнехта - Малышева с участием троллейбуса и междугороднего автобуса. Екатеринбург, дтп, общественный транспорт, салон автобуса, авария
В результате ЧП никто не пострадал Фото:

В Челябинской области на автодороге Миасс — Черновское — Кундравы пассажирский автобус съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«В минувшую пятницу сотрудники ДПС города Миасса помогли выбраться рейсовому автобусу из кювета. Он следовал по участку дороги Миасс — Черновское — Кундравы», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Автобус ехал из села Устиново в Миасс с несколькими пассажирами. В результате ЧП никто не пострадал. Автобус доставали из кювета с помощью машины «Урал».

24 ноября утром в Челябинской области произошло два ДТП с участием автобусов с пассажирами в Еманжелинском районе и Копейске. В Еманжелинском районе автобус ПАЗ наехал на пешехода. В Копейске автомобиль марки BMW Х1 столкнулся с автобусом.

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В Челябинской области на автодороге Миасс — Черновское — Кундравы пассажирский автобус съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В минувшую пятницу сотрудники ДПС города Миасса помогли выбраться рейсовому автобусу из кювета. Он следовал по участку дороги Миасс — Черновское — Кундравы», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Автобус ехал из села Устиново в Миасс с несколькими пассажирами. В результате ЧП никто не пострадал. Автобус доставали из кювета с помощью машины «Урал». 24 ноября утром в Челябинской области произошло два ДТП с участием автобусов с пассажирами в Еманжелинском районе и Копейске. В Еманжелинском районе автобус ПАЗ наехал на пешехода. В Копейске автомобиль марки BMW Х1 столкнулся с автобусом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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