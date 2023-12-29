Челябинские полицейские записали клип к Новому году. Видео

30 декабря 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Полицейские творчески поздравили южноуральцев с Новым годом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции Челябинской области праздничным клипом поздравили южноуральцев с предстоящим Новым годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Сотрудники Главного управления МВД России по Челябинской области в преддверии самого семейного и теплого праздника сняли музыкальный видеоклип, в котором поздравили южноуральцев. Полицейские исполнили композицию на стихи и музыку Юрия Мирошникова, которая так и называется „С Новым годом!“» — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В съемках клипа приняла участие семья полицейских Гучко. Мама и папа — майор полиции Виталий Гучко и капитан полиции Анна Гучко, — после рабочего дня спешат домой к своим детям. Дочки Валерия, Екатерина и Станислава наряжают новогоднюю елку вместе со снегурочками. Их роли исполняют вокалистки Культурного центра областного полицейского главка. Когда родители приходят домой, снегурочки исчезают, оставляю атмосферу волшебства и праздника. Накануне начальник полиции Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков поздравил ветеранов ведомства с наступающим Новым годом. Большинство из них, даже после выхода на пенсию, продолжают защищать закон и правопорядок. Скоков пожелал ветеранам успехов, благополучия и неиссякаемый запас жизненных сил, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники полиции Челябинской области праздничным клипом поздравили южноуральцев с предстоящим Новым годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Сотрудники Главного управления МВД России по Челябинской области в преддверии самого семейного и теплого праздника сняли музыкальный видеоклип, в котором поздравили южноуральцев. Полицейские исполнили композицию на стихи и музыку Юрия Мирошникова, которая так и называется „С Новым годом!“» — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В съемках клипа приняла участие семья полицейских Гучко. Мама и папа — майор полиции Виталий Гучко и капитан полиции Анна Гучко, — после рабочего дня спешат домой к своим детям. Дочки Валерия, Екатерина и Станислава наряжают новогоднюю елку вместе со снегурочками. Их роли исполняют вокалистки Культурного центра областного полицейского главка. Когда родители приходят домой, снегурочки исчезают, оставляю атмосферу волшебства и праздника. Накануне начальник полиции Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков поздравил ветеранов ведомства с наступающим Новым годом. Большинство из них, даже после выхода на пенсию, продолжают защищать закон и правопорядок. Скоков пожелал ветеранам успехов, благополучия и неиссякаемый запас жизненных сил, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.