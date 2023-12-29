29 декабря 2023

Челябинские полицейские записали клип к Новому году. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, площадь ленина, полиция, елка на площади
Полицейские творчески поздравили южноуральцев с Новым годом Фото:

Сотрудники полиции Челябинской области праздничным клипом поздравили южноуральцев с предстоящим Новым годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Сотрудники Главного управления МВД России по Челябинской области в преддверии самого семейного и теплого праздника сняли музыкальный видеоклип, в котором поздравили южноуральцев. Полицейские исполнили композицию на стихи и музыку Юрия Мирошникова, которая так и называется „С Новым годом!“» — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В съемках клипа приняла участие семья полицейских Гучко. Мама и папа — майор полиции Виталий Гучко и капитан полиции Анна Гучко, — после рабочего дня спешат домой к своим детям. Дочки Валерия, Екатерина и Станислава наряжают новогоднюю елку вместе со снегурочками. Их роли исполняют вокалистки Культурного центра областного полицейского главка. Когда родители приходят домой, снегурочки исчезают, оставляю атмосферу волшебства и праздника.

Накануне начальник полиции Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков поздравил ветеранов ведомства с наступающим Новым годом. Большинство из них, даже после выхода на пенсию, продолжают защищать закон и правопорядок. Скоков пожелал ветеранам успехов, благополучия и неиссякаемый запас жизненных сил, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

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Сотрудники полиции Челябинской области праздничным клипом поздравили южноуральцев с предстоящим Новым годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Сотрудники Главного управления МВД России по Челябинской области в преддверии самого семейного и теплого праздника сняли музыкальный видеоклип, в котором поздравили южноуральцев. Полицейские исполнили композицию на стихи и музыку Юрия Мирошникова, которая так и называется „С Новым годом!“» — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В съемках клипа приняла участие семья полицейских Гучко. Мама и папа — майор полиции Виталий Гучко и капитан полиции Анна Гучко, — после рабочего дня спешат домой к своим детям. Дочки Валерия, Екатерина и Станислава наряжают новогоднюю елку вместе со снегурочками. Их роли исполняют вокалистки Культурного центра областного полицейского главка. Когда родители приходят домой, снегурочки исчезают, оставляю атмосферу волшебства и праздника. Накануне начальник полиции Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков поздравил ветеранов ведомства с наступающим Новым годом. Большинство из них, даже после выхода на пенсию, продолжают защищать закон и правопорядок. Скоков пожелал ветеранам успехов, благополучия и неиссякаемый запас жизненных сил, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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