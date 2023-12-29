29 декабря 2023

СК проведет проверку из-за падения ребенка в колодец в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
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Колодец, куда провалился подросток. Екатеринбург, опасная зона, ограждение, полиция, полицейский
Проверка проводится по статье о выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности Фото:

В Челябинской области проводится доследственная проверка по факту падения ребенка в открытый канализационный колодец в Златоусте. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

«Следователем регионального следственного управления выясняются обстоятельства падения ребенка в колодец. Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

После проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. Также дана правовая оценка действиям или бездействиям ответственных лиц и принято процессуальное решение.

29 декабря в Златоусте девятилетний ребенок провалился в открытый канализационный колодец на косогоре вдали от пешеходной и проезжей части. У мальчика был с собой сотовый телефон и он смог самостоятельно вызвать спасателей.

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В Челябинской области проводится доследственная проверка по факту падения ребенка в открытый канализационный колодец в Златоусте. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «Следователем регионального следственного управления выясняются обстоятельства падения ребенка в колодец. Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. После проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. Также дана правовая оценка действиям или бездействиям ответственных лиц и принято процессуальное решение. 29 декабря в Златоусте девятилетний ребенок провалился в открытый канализационный колодец на косогоре вдали от пешеходной и проезжей части. У мальчика был с собой сотовый телефон и он смог самостоятельно вызвать спасателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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