СК проведет проверку из-за падения ребенка в колодец в Златоусте

В Челябинской области проводится доследственная проверка по факту падения ребенка в открытый канализационный колодец в Златоусте. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«Следователем регионального следственного управления выясняются обстоятельства падения ребенка в колодец. Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
После проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. Также дана правовая оценка действиям или бездействиям ответственных лиц и принято процессуальное решение.
29 декабря в Златоусте девятилетний ребенок провалился в открытый канализационный колодец на косогоре вдали от пешеходной и проезжей части. У мальчика был с собой сотовый телефон и он смог самостоятельно вызвать спасателей.
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