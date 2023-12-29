В Златоусте ребенок провалился в люк колодца

© Служба новостей «URA.RU»
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Колодец, куда провалился подросток. Екатеринбург, канализация, коллекторный колодец, крышка колодца
Ребенка со дна колодца достали меньше чем за час Фото:

В Златоусте (Челябинская область) девятилетний ребенок 29 декабря провалился в канализационный колодец. Как стало известно URA.RU, мальчик доставлен в детскую больницу.

«Мальчик провалился в колодец на улице металлургического района. Спасатели при помощи пожарных достали его со дна и передали в руки медиков», — сообщили URA.RU источник в одной из городских служб.

Информацию подтвердили в Единой диспетчерской службе. По данным URA.RU, вызов поступил в 12:57. Спасательная операция завершилась меньше чем через час — в 13:50. В районе находится школа № 8. Однако, по данным пресс-службы городской мэрии, люк располагается на косогоре вдали от пешеходной и проезжей части.

«Поблизости расположен многоквартирный дом по улице 2-я Нижне-Заводская. Обстоятельства случившегося выясняются», — сообщили URA.RU в мэрии.

Ребенка приняли врачи детской больницы. У пострадавшего зафиксировано общее переохлаждение организма.

Обновлено 29 декабря в 20:53 по уральскому времени:

«Мальчик сам вызвал спасателей. На место сразу прибыли работники скорой помощи, полиции, МЧС. Полицейские опросили маму ребенка. Люк был на месте, но сдвинут», — уточнили URA.RU в пресс-службе отдела полиции Златоуста.

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В Златоусте (Челябинская область) девятилетний ребенок 29 декабря провалился в канализационный колодец. Как стало известно URA.RU, мальчик доставлен в детскую больницу. «Мальчик провалился в колодец на улице металлургического района. Спасатели при помощи пожарных достали его со дна и передали в руки медиков», — сообщили URA.RU источник в одной из городских служб. Информацию подтвердили в Единой диспетчерской службе. По данным URA.RU, вызов поступил в 12:57. Спасательная операция завершилась меньше чем через час — в 13:50. В районе находится школа № 8. Однако, по данным пресс-службы городской мэрии, люк располагается на косогоре вдали от пешеходной и проезжей части. «Поблизости расположен многоквартирный дом по улице 2-я Нижне-Заводская. Обстоятельства случившегося выясняются», — сообщили URA.RU в мэрии. Ребенка приняли врачи детской больницы. У пострадавшего зафиксировано общее переохлаждение организма. Обновлено 29 декабря в 20:53 по уральскому времени: «Мальчик сам вызвал спасателей. На место сразу прибыли работники скорой помощи, полиции, МЧС. Полицейские опросили маму ребенка. Люк был на месте, но сдвинут», — уточнили URA.RU в пресс-службе отдела полиции Златоуста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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