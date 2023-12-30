СМИ: убийца Легойды-старшего был трижды судим и успел отслужить на СВО

30 декабря 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Убийца Романа Легойды был трижды судим Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Убийца отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды Романа был трижды судим. Кроме того, он участвовал в спецоперации на Украине. «Адам Щербаков был ранее многократно судим и должен был выйти на свободу только в 2025 году. В 2017 году он избил женщину арматурой по голове и похитил у нее 8,5 тысячи рублей», — сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, из колонии его взяли в отряд «Шторм Z» на СВО, после чего он оказался в Подмосковье. Как сообщает telegram-канал «МК: срочные новости», задержанный дезертировал из армии и пользовался поддельным паспортом. В момент задержания он попытался покончить с собой. Ранее стало известно об убийстве пожилого мужчины в Подмосковье. На теле обнаружили множество колото-резаных ран. Позже выяснилось, что убит был отец Владимира Легойды. 30 декабря подозреваемый был задержан и доставлен на допрос. Тогда выяснилось, что мужчина напал на Романа Легойду с целью завладеть его денежными средствами. После убийства он похитил у погибшего 100 тысяч рублей.

Убийца отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды Романа был трижды судим. Кроме того, он участвовал в спецоперации на Украине. «Адам Щербаков был ранее многократно судим и должен был выйти на свободу только в 2025 году. В 2017 году он избил женщину арматурой по голове и похитил у нее 8,5 тысячи рублей», — сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, из колонии его взяли в отряд «Шторм Z» на СВО, после чего он оказался в Подмосковье. Как сообщает telegram-канал «МК: срочные новости», задержанный дезертировал из армии и пользовался поддельным паспортом. В момент задержания он попытался покончить с собой. Ранее стало известно об убийстве пожилого мужчины в Подмосковье. На теле обнаружили множество колото-резаных ран. Позже выяснилось, что убит был отец Владимира Легойды. 30 декабря подозреваемый был задержан и доставлен на допрос. Тогда выяснилось, что мужчина напал на Романа Легойду с целью завладеть его денежными средствами. После убийства он похитил у погибшего 100 тысяч рублей.