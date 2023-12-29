Последствия аномального снегопада в ХМАО — круглосуточная уборка улиц и жалобы

30 декабря 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Аномальный снегопад в ХМАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В городах Ханты-Мансийского автономного округа за прошедшие сутки выпало 90% месячной нормы осадков. Люди жалуются на заснеженные дороги, а мэрии городов запускают снегоуборочную технику в круглосуточном режиме. «За минувшие сутки в Ханты-Мансийске выпало 90% месячной нормы осадков. Это около 25 миллиметров. Снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме, устраняя последствия аномального снегопада», — пишет мэрия Ханты-Мансийска в своем telegram-канале. Подобные сообщения можно наблюдать в региональных ведомствах всего округа. Тем не менее, в сети продолжают появляться комментарии, где люди говорят, что «снег не чистят», «все снегом завалено», «люди сами чистят и убирают дороги». Только из Ханты-Мансийска за сутки вывезено 9,5 тысяч метров кубических снега. Дорожники работают в круглосуточном режиме. Администрации городов просят жителей набраться терпения. МЧС по ХМАО предупреждало жителей о шквальном ветре и аномальных снегопадах. Ухудшение погоды связано с циклоном.

В городах Ханты-Мансийского автономного округа за прошедшие сутки выпало 90% месячной нормы осадков. Люди жалуются на заснеженные дороги, а мэрии городов запускают снегоуборочную технику в круглосуточном режиме. «За минувшие сутки в Ханты-Мансийске выпало 90% месячной нормы осадков. Это около 25 миллиметров. Снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме, устраняя последствия аномального снегопада», — пишет мэрия Ханты-Мансийска в своем telegram-канале. Подобные сообщения можно наблюдать в региональных ведомствах всего округа. Тем не менее, в сети продолжают появляться комментарии, где люди говорят, что «снег не чистят», «все снегом завалено», «люди сами чистят и убирают дороги». Только из Ханты-Мансийска за сутки вывезено 9,5 тысяч метров кубических снега. Дорожники работают в круглосуточном режиме. Администрации городов просят жителей набраться терпения. МЧС по ХМАО предупреждало жителей о шквальном ветре и аномальных снегопадах. Ухудшение погоды связано с циклоном.