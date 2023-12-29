Последствия аномального снегопада в ХМАО — круглосуточная уборка улиц и жалобы

В городах Ханты-Мансийского автономного округа за прошедшие сутки выпало 90% месячной нормы осадков. Люди жалуются на заснеженные дороги, а мэрии городов запускают снегоуборочную технику в круглосуточном режиме.
«За минувшие сутки в Ханты-Мансийске выпало 90% месячной нормы осадков. Это около 25 миллиметров. Снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме, устраняя последствия аномального снегопада», — пишет мэрия Ханты-Мансийска в своем telegram-канале. Подобные сообщения можно наблюдать в региональных ведомствах всего округа. Тем не менее, в сети продолжают появляться комментарии, где люди говорят, что «снег не чистят», «все снегом завалено», «люди сами чистят и убирают дороги».
Только из Ханты-Мансийска за сутки вывезено 9,5 тысяч метров кубических снега. Дорожники работают в круглосуточном режиме. Администрации городов просят жителей набраться терпения.
МЧС по ХМАО предупреждало жителей о шквальном ветре и аномальных снегопадах. Ухудшение погоды связано с циклоном.
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