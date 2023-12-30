Общество Mash: клуб, где была «голая вечеринка», хочет отсудить у Ивлеевой 70 млн рублей 30 декабря 2023 в 16:51 Размер текста - 17 + Руководство Mutabor считает, что «голая вечеринка» испортила репутацию клуба Фото: Михаил Терещенко/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Клуб Mutabor, в котором прошла «голая вечеринка», хочет подать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой, организовавшей мероприятие. Речь идет о 70 миллионах рублей, передает telegram-канал Mash со ссылкой на источники. «Руководство московского Mutabor собирается подать иск к Насте Ивлеевой. Оно хочет отсудить у нее 70 млн рублей за то, что она вместе с организаторами „голой вечеринки“ испортила репутацию клуба», — говорится в публикации. Отмечается, что в клубе не знали, что Ивлеева готовит «голую вечеринку», за которую заведение получило три миллиона рублей. «Голая вечеринка» не понравилась определенной группе критиков, который стали обращаться в правоохранительные органы. На данный момент клуб опечатан, передает телеканал 360. Есть риск, что заведение закроют, суд по этому вопросу пройдет 9 января 2024 года. Клуб Mutabor, в котором прошла «голая вечеринка», хочет подать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой, организовавшей мероприятие. Речь идет о 70 миллионах рублей, передает telegram-канал Mash со ссылкой на источники. «Руководство московского Mutabor собирается подать иск к Насте Ивлеевой. Оно хочет отсудить у нее 70 млн рублей за то, что она вместе с организаторами „голой вечеринки“ испортила репутацию клуба», — говорится в публикации. Отмечается, что в клубе не знали, что Ивлеева готовит «голую вечеринку», за которую заведение получило три миллиона рублей. «Голая вечеринка» не понравилась определенной группе критиков, который стали обращаться в правоохранительные органы. На данный момент клуб опечатан, передает телеканал 360. Есть риск, что заведение закроют, суд по этому вопросу пройдет 9 января 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям