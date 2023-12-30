Mash: клуб, где была «голая вечеринка», хочет отсудить у Ивлеевой 70 млн рублей

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Руководство Mutabor считает, что «голая вечеринка» испортила репутацию клуба Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Клуб Mutabor, в котором прошла «голая вечеринка», хочет подать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой, организовавшей мероприятие. Речь идет о 70 миллионах рублей, передает telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

«Руководство московского Mutabor собирается подать иск к Насте Ивлеевой. Оно хочет отсудить у нее 70 млн рублей за то, что она вместе с организаторами „голой вечеринки“ испортила репутацию клуба», — говорится в публикации. Отмечается, что в клубе не знали, что Ивлеева готовит «голую вечеринку», за которую заведение получило три миллиона рублей.

«Голая вечеринка» не понравилась определенной группе критиков, который стали обращаться в правоохранительные органы. На данный момент клуб опечатан, передает телеканал 360. Есть риск, что заведение закроют, суд по этому вопросу пройдет 9 января 2024 года.

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Клуб Mutabor, в котором прошла «голая вечеринка», хочет подать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой, организовавшей мероприятие. Речь идет о 70 миллионах рублей, передает telegram-канал Mash со ссылкой на источники. «Руководство московского Mutabor собирается подать иск к Насте Ивлеевой. Оно хочет отсудить у нее 70 млн рублей за то, что она вместе с организаторами „голой вечеринки“ испортила репутацию клуба», — говорится в публикации. Отмечается, что в клубе не знали, что Ивлеева готовит «голую вечеринку», за которую заведение получило три миллиона рублей. «Голая вечеринка» не понравилась определенной группе критиков, который стали обращаться в правоохранительные органы. На данный момент клуб опечатан, передает телеканал 360. Есть риск, что заведение закроют, суд по этому вопросу пройдет 9 января 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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