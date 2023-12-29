В Курганской области задержали 22 мигранта, не вставших на воинский учет

30 декабря 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Мигрантам вручили повестки для постановки на воинский учет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области за две недели задержали 22 гражданина, которые приобрели гражданство России, но не встали на воинский учет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «За прошедшие две недели проверено 157 граждан. Задержано 22 человека, ранее приобретших российское гражданство и не вставших на воинский учет. С ними провели разъяснительные беседы и вручили повестки в военкоматы», — сообщили в telegram-канале ведомства. Всего за все время проведено более 250 рейдов, по результатам которых установлено нахождение 348 граждан, а повестки для постановки на воинский учет вручены 323 лицам. Сотрудники полиции доставили в военкоматы более 30 человек. В 2023 году в Курганской области пытались уклониться от службы по призыву около 100 человек. Часть из них скрывалась от армии на предприятиях, некоторые забыли встать на воинский учет, и единицы пытались затянуть медобследование.

В Курганской области за две недели задержали 22 гражданина, которые приобрели гражданство России, но не встали на воинский учет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «За прошедшие две недели проверено 157 граждан. Задержано 22 человека, ранее приобретших российское гражданство и не вставших на воинский учет. С ними провели разъяснительные беседы и вручили повестки в военкоматы», — сообщили в telegram-канале ведомства. Всего за все время проведено более 250 рейдов, по результатам которых установлено нахождение 348 граждан, а повестки для постановки на воинский учет вручены 323 лицам. Сотрудники полиции доставили в военкоматы более 30 человек. В 2023 году в Курганской области пытались уклониться от службы по призыву около 100 человек. Часть из них скрывалась от армии на предприятиях, некоторые забыли встать на воинский учет, и единицы пытались затянуть медобследование.