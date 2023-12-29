29 декабря 2023

В Курганской области задержали 22 мигранта, не вставших на воинский учет

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрантам вручили повестки для постановки на воинский учет Фото:

В Курганской области за две недели задержали 22 гражданина, которые приобрели гражданство России, но не встали на воинский учет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«За прошедшие две недели проверено 157 граждан. Задержано 22 человека, ранее приобретших российское гражданство и не вставших на воинский учет. С ними провели разъяснительные беседы и вручили повестки в военкоматы», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Всего за все время проведено более 250 рейдов, по результатам которых установлено нахождение 348 граждан, а повестки для постановки на воинский учет вручены 323 лицам. Сотрудники полиции доставили в военкоматы более 30 человек.

В 2023 году в Курганской области пытались уклониться от службы по призыву около 100 человек. Часть из них скрывалась от армии на предприятиях, некоторые забыли встать на воинский учет, и единицы пытались затянуть медобследование.

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В Курганской области за две недели задержали 22 гражданина, которые приобрели гражданство России, но не встали на воинский учет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «За прошедшие две недели проверено 157 граждан. Задержано 22 человека, ранее приобретших российское гражданство и не вставших на воинский учет. С ними провели разъяснительные беседы и вручили повестки в военкоматы», — сообщили в telegram-канале ведомства. Всего за все время проведено более 250 рейдов, по результатам которых установлено нахождение 348 граждан, а повестки для постановки на воинский учет вручены 323 лицам. Сотрудники полиции доставили в военкоматы более 30 человек. В 2023 году в Курганской области пытались уклониться от службы по призыву около 100 человек. Часть из них скрывалась от армии на предприятиях, некоторые забыли встать на воинский учет, и единицы пытались затянуть медобследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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