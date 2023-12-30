Путин дал первое поручение из-за обстрела Белгорода

Дмитрий Песков (на фото) рассказал, что Владимиру Путин доложили об обстреле Белгорода
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
Президент России Владимир Путин отправил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко вместе с бригадой в Белгород. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит официальный сайт Кремля. URA.RU ведет прямую трансляцию ЧП.
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