Путин дал первое поручение из-за обстрела Белгорода

Путин отправил Мурашко и бригаду Минздрава в Белгород после обстрела ВСУ
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков (на фото) рассказал, что Владимиру Путин доложили об обстреле Белгорода Фото:
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Президент России Владимир Путин отправил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко вместе с бригадой в Белгород. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит официальный сайт Кремля. URA.RU ведет прямую трансляцию ЧП.

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Президент России Владимир Путин отправил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко вместе с бригадой в Белгород. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит официальный сайт Кремля. URA.RU ведет прямую трансляцию ЧП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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