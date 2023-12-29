Тысячи детей из детских домов Свердловской области получили новогодние подарки. Видео

30 декабря 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей из 74 детдомов Среднего Урала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В начале декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев загадал новогоднее желание — исполнить мечту каждого ребенка из детского дома региона. В этом ему решила помочь команда компании «Сима-Лэнд», подарки от которой получили уже более 2,5 тысяч детей. Об этом рассказали в официальном telegram-канале организации. «Мы решили присоединиться к новогоднему чуду, и наш грузовичок с подарками отправился в разные уголки области. Несмотря на непогоду и снегопады, Дед Мороз и Снегурочка уже добрались до 74 детских домов, а значит 2565 детей уже получили свои подарки», — пишет telegram-канал SIMA LAND LIVE. В компании поделились, что сказочным персонажам предстоит проехать еще тысячи километров по Свердловской области, дабы порадовать детей. «Что может быть важнее счастливых глаз и звонкого детского смеха!» — подытожили там. Губернатор Куйвашев также принял участие в акции «Елка желаний». С дерева, установленного в Кремле, глава региона снял две открытки, в которых дети просили в подарок горный велосипед и карнавальный костюм.

В начале декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев загадал новогоднее желание — исполнить мечту каждого ребенка из детского дома региона. В этом ему решила помочь команда компании «Сима-Лэнд», подарки от которой получили уже более 2,5 тысяч детей. Об этом рассказали в официальном telegram-канале организации. «Мы решили присоединиться к новогоднему чуду, и наш грузовичок с подарками отправился в разные уголки области. Несмотря на непогоду и снегопады, Дед Мороз и Снегурочка уже добрались до 74 детских домов, а значит 2565 детей уже получили свои подарки», — пишет telegram-канал SIMA LAND LIVE. В компании поделились, что сказочным персонажам предстоит проехать еще тысячи километров по Свердловской области, дабы порадовать детей. «Что может быть важнее счастливых глаз и звонкого детского смеха!» — подытожили там. Губернатор Куйвашев также принял участие в акции «Елка желаний». С дерева, установленного в Кремле, глава региона снял две открытки, в которых дети просили в подарок горный велосипед и карнавальный костюм.