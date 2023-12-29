29 декабря 2023

Тысячи детей из детских домов Свердловской области получили новогодние подарки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние подарки. Челябинск, праздник, коробка, подарок, новогодние подарки, подарки под елкой
Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей из 74 детдомов Среднего Урала Фото:

В начале декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев загадал новогоднее желание — исполнить мечту каждого ребенка из детского дома региона. В этом ему решила помочь команда компании «Сима-Лэнд», подарки от которой получили уже более 2,5 тысяч детей. Об этом рассказали в официальном telegram-канале организации.

«Мы решили присоединиться к новогоднему чуду, и наш грузовичок с подарками отправился в разные уголки области. Несмотря на непогоду и снегопады, Дед Мороз и Снегурочка уже добрались до 74 детских домов, а значит 2565 детей уже получили свои подарки», — пишет telegram-канал SIMA LAND LIVE.

В компании поделились, что сказочным персонажам предстоит проехать еще тысячи километров по Свердловской области, дабы порадовать детей. «Что может быть важнее счастливых глаз и звонкого детского смеха!» — подытожили там.

Губернатор Куйвашев также принял участие в акции «Елка желаний». С дерева, установленного в Кремле, глава региона снял две открытки, в которых дети просили в подарок горный велосипед и карнавальный костюм.

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В начале декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев загадал новогоднее желание — исполнить мечту каждого ребенка из детского дома региона. В этом ему решила помочь команда компании «Сима-Лэнд», подарки от которой получили уже более 2,5 тысяч детей. Об этом рассказали в официальном telegram-канале организации. «Мы решили присоединиться к новогоднему чуду, и наш грузовичок с подарками отправился в разные уголки области. Несмотря на непогоду и снегопады, Дед Мороз и Снегурочка уже добрались до 74 детских домов, а значит 2565 детей уже получили свои подарки», — пишет telegram-канал SIMA LAND LIVE. В компании поделились, что сказочным персонажам предстоит проехать еще тысячи километров по Свердловской области, дабы порадовать детей. «Что может быть важнее счастливых глаз и звонкого детского смеха!» — подытожили там. Губернатор Куйвашев также принял участие в акции «Елка желаний». С дерева, установленного в Кремле, глава региона снял две открытки, в которых дети просили в подарок горный велосипед и карнавальный костюм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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