В начале декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев загадал новогоднее желание — исполнить мечту каждого ребенка из детского дома региона. В этом ему решила помочь команда компании «Сима-Лэнд», подарки от которой получили уже более 2,5 тысяч детей. Об этом рассказали в официальном telegram-канале организации.
«Мы решили присоединиться к новогоднему чуду, и наш грузовичок с подарками отправился в разные уголки области. Несмотря на непогоду и снегопады, Дед Мороз и Снегурочка уже добрались до 74 детских домов, а значит 2565 детей уже получили свои подарки», — пишет telegram-канал SIMA LAND LIVE.
В компании поделились, что сказочным персонажам предстоит проехать еще тысячи километров по Свердловской области, дабы порадовать детей. «Что может быть важнее счастливых глаз и звонкого детского смеха!» — подытожили там.
Губернатор Куйвашев также принял участие в акции «Елка желаний». С дерева, установленного в Кремле, глава региона снял две открытки, в которых дети просили в подарок горный велосипед и карнавальный костюм.
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