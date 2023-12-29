29 декабря 2023

Стали известны подробности дела о пропаже 14-летнего свердловского подростка. Фото

Пропавший 14-летний свердловский подросток исчез после встречи с бывшей девушкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция по противодействию коррупции полковника полиции Лузина Александра. УМВД по Пермскому краю., мвд, шеврон полиция россии
Порядка 30 представителей МВД выдвинулись на поиски подростка Фото:

Подросток Иван Маслов таинственно исчез под Алапаевском в поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) 29 декабря после встречи со своей бывшей девушкой. Поздним вечером того же дня телефон 14-летнего стал недоступен, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«После окончания новогоднего вечера Иван отправился к своей бывшей девушке, отношения с которой были прерваны около двух недель назад. Встретившись, молодые люди помириться не смогли. Около 21:00 учащийся покинул подъезд дома подруги и пропал. Около 22:00 мама Ивана пыталась позвонить ему, но его телефон уже был недоступен», — сказал полковник Горелых. Родственники почти сутки самостоятельно искали подростка, но в конце концов обратились в территориальный ОВД.

В поисках задействованы порядка 30 представителей МВД. В настоящее время устанавливаются связи несовершеннолетнего и места его возможного нахождения. «Ранее юноша из дома не уходил, на учете в ПДН не состоял, проживает совместно с матерью, отчимом и старшей сестрой, характеризуется положительно», — отметил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Верхняя Синячиха пропал 14-летний мальчик со шрамом на лбу. Сообщить информацию о его местонахождении можно по номерам: 8(34346) 48-2-02 или 8(34346)3-42-25.

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Подросток Иван Маслов таинственно исчез под Алапаевском в поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) 29 декабря после встречи со своей бывшей девушкой. Поздним вечером того же дня телефон 14-летнего стал недоступен, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «После окончания новогоднего вечера Иван отправился к своей бывшей девушке, отношения с которой были прерваны около двух недель назад. Встретившись, молодые люди помириться не смогли. Около 21:00 учащийся покинул подъезд дома подруги и пропал. Около 22:00 мама Ивана пыталась позвонить ему, но его телефон уже был недоступен», — сказал полковник Горелых. Родственники почти сутки самостоятельно искали подростка, но в конце концов обратились в территориальный ОВД. В поисках задействованы порядка 30 представителей МВД. В настоящее время устанавливаются связи несовершеннолетнего и места его возможного нахождения. «Ранее юноша из дома не уходил, на учете в ПДН не состоял, проживает совместно с матерью, отчимом и старшей сестрой, характеризуется положительно», — отметил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД. Ранее URA.RU писало, что в поселке Верхняя Синячиха пропал 14-летний мальчик со шрамом на лбу. Сообщить информацию о его местонахождении можно по номерам: 8(34346) 48-2-02 или 8(34346)3-42-25.
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