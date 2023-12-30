РИАН: Госдеп отреагировал на удар ВСУ по Белгороду

В Минобороны РФ сообщили, что перехватили большинство снарядов у Белгорода
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
США не поощряют атаки Украины по Белгородской области. Об этом сообщили в Госдепе, комментируя РИА Новости.
«Госдеп утверждает, что США не поощряют и не дают возможности для подобных атак», — передает РИА Новости. Минобороны РФ утверждает, что ВСУ атаковали Белгород при помощи чешских снарядов. По последним данным погибли 14 человек. Все, что известно о ЧП — в прямой трансляции URA.RU.
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