РИАН: Госдеп отреагировал на удар ВСУ по Белгороду

РИАН: США не поощряют атаки ВСУ по Белгороду

30 декабря 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что перехватили большинство снарядов у Белгорода Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом США не поощряют атаки Украины по Белгородской области. Об этом сообщили в Госдепе, комментируя РИА Новости. «Госдеп утверждает, что США не поощряют и не дают возможности для подобных атак», — передает РИА Новости. Минобороны РФ утверждает, что ВСУ атаковали Белгород при помощи чешских снарядов. По последним данным погибли 14 человек. Все, что известно о ЧП — в прямой трансляции URA.RU.

США не поощряют атаки Украины по Белгородской области. Об этом сообщили в Госдепе, комментируя РИА Новости. «Госдеп утверждает, что США не поощряют и не дают возможности для подобных атак», — передает РИА Новости. Минобороны РФ утверждает, что ВСУ атаковали Белгород при помощи чешских снарядов. По последним данным погибли 14 человек. Все, что известно о ЧП — в прямой трансляции URA.RU.