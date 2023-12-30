РИАН: Госдеп отреагировал на удар ВСУ по Белгороду

РИАН: США не поощряют атаки ВСУ по Белгороду
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В Минобороны РФ сообщили, что перехватили большинство снарядов у Белгорода Фото:
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ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

США не поощряют атаки Украины по Белгородской области. Об этом сообщили в Госдепе, комментируя РИА Новости.

«Госдеп утверждает, что США не поощряют и не дают возможности для подобных атак», — передает РИА Новости. Минобороны РФ утверждает, что ВСУ атаковали Белгород при помощи чешских снарядов. По последним данным погибли 14 человек. Все, что известно о ЧП — в прямой трансляции URA.RU.

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США не поощряют атаки Украины по Белгородской области. Об этом сообщили в Госдепе, комментируя РИА Новости. «Госдеп утверждает, что США не поощряют и не дают возможности для подобных атак», — передает РИА Новости. Минобороны РФ утверждает, что ВСУ атаковали Белгород при помощи чешских снарядов. По последним данным погибли 14 человек. Все, что известно о ЧП — в прямой трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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