Замруководителя челябинского управления СКР возглавил ведомство в Самаре

Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области 30 декабря стал полковник юстиции Алексей Колбасин из Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба самарского управления.
«К исполнению обязанностей руководителя СУ СК РФ по Самарской области приступил заместитель руководителя СУ СКР РФ по Челябинской области полковник юстиции Колбасин Алексей Иванович», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале управления. Данные о Колбасине пока не сняты с официального сайта челябинского управления.
Колбасин был переведен в Челябинск в апреле. До этого он не службу в Нижнем Новгороде. Почти месяц работал в статусе врио руководителя челябинского управления, на период, когда действующий руководитель Петр Решетников был отстранен от работы.
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