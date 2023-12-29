Общество Замруководителя челябинского управления СКР возглавил ведомство в Самаре И.о. руководителя СУ СКР по Самарской области назначен Алексей Колбасин 30 декабря 2023 в 21:16 Размер текста - 17 + Колбасин приступил к исполнению обязанностей руководителя СУ СК РФ по Самарской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области 30 декабря стал полковник юстиции Алексей Колбасин из Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба самарского управления. «К исполнению обязанностей руководителя СУ СК РФ по Самарской области приступил заместитель руководителя СУ СКР РФ по Челябинской области полковник юстиции Колбасин Алексей Иванович», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале управления. Данные о Колбасине пока не сняты с официального сайта челябинского управления. Колбасин был переведен в Челябинск в апреле. До этого он не службу в Нижнем Новгороде. Почти месяц работал в статусе врио руководителя челябинского управления, на период, когда действующий руководитель Петр Решетников был отстранен от работы. Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области 30 декабря стал полковник юстиции Алексей Колбасин из Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба самарского управления. «К исполнению обязанностей руководителя СУ СК РФ по Самарской области приступил заместитель руководителя СУ СКР РФ по Челябинской области полковник юстиции Колбасин Алексей Иванович», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале управления. Данные о Колбасине пока не сняты с официального сайта челябинского управления. Колбасин был переведен в Челябинск в апреле. До этого он не службу в Нижнем Новгороде. Почти месяц работал в статусе врио руководителя челябинского управления, на период, когда действующий руководитель Петр Решетников был отстранен от работы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям