29 декабря 2023

Замруководителя челябинского управления СКР возглавил ведомство в Самаре

И.о. руководителя СУ СКР по Самарской области назначен Алексей Колбасин
© Служба новостей «URA.RU»
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Шишков Владимир. Следственный комитет. Челябинск, полковник, погон
Колбасин приступил к исполнению обязанностей руководителя СУ СК РФ по Самарской области Фото:

Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области 30 декабря стал полковник юстиции Алексей Колбасин из Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба самарского управления.

«К исполнению обязанностей руководителя СУ СК РФ по Самарской области приступил заместитель руководителя СУ СКР РФ по Челябинской области полковник юстиции Колбасин Алексей Иванович», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале управления. Данные о Колбасине пока не сняты с официального сайта челябинского управления.

Колбасин был переведен в Челябинск в апреле. До этого он не службу в Нижнем Новгороде. Почти месяц работал в статусе врио руководителя челябинского управления, на период, когда действующий руководитель Петр Решетников был отстранен от работы.

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Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области 30 декабря стал полковник юстиции Алексей Колбасин из Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба самарского управления. «К исполнению обязанностей руководителя СУ СК РФ по Самарской области приступил заместитель руководителя СУ СКР РФ по Челябинской области полковник юстиции Колбасин Алексей Иванович», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале управления. Данные о Колбасине пока не сняты с официального сайта челябинского управления. Колбасин был переведен в Челябинск в апреле. До этого он не службу в Нижнем Новгороде. Почти месяц работал в статусе врио руководителя челябинского управления, на период, когда действующий руководитель Петр Решетников был отстранен от работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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