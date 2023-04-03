Следственному управлению СКР по Челябинской области представили нового замруководителя

04 апреля 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Полковника Алексея Колбасина официально представили коллективу Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников 4 апреля представил коллективу ведомства своего нового заместителя Алексея Колбасина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. Ранее полковник юстиции Колбасин занимал аналогичную должность в Нижегородской области. «Личному составу следственного управления представлен заместитель руководителя. Им стал полковник юстиции Алексей Колбасин», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. О том, что именно Колбасин займет должность в Челябинске, ставшую вакантной после перевода Константина Мирошниченко в Екатеринбург, ранее URA.RU сообщили собственные источники. Колбасин нес службу в Нижнем Новгороде с февраля 2022 года. До этого он был заместителем начальника СУ СКР по Свердловской области.

Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников 4 апреля представил коллективу ведомства своего нового заместителя Алексея Колбасина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. Ранее полковник юстиции Колбасин занимал аналогичную должность в Нижегородской области. «Личному составу следственного управления представлен заместитель руководителя. Им стал полковник юстиции Алексей Колбасин», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. О том, что именно Колбасин займет должность в Челябинске, ставшую вакантной после перевода Константина Мирошниченко в Екатеринбург, ранее URA.RU сообщили собственные источники. Колбасин нес службу в Нижнем Новгороде с февраля 2022 года. До этого он был заместителем начальника СУ СКР по Свердловской области.