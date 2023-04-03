03 апреля 2023

Следственному управлению СКР по Челябинской области представили нового замруководителя

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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, ск, следственное управление на транспорте
Полковника Алексея Колбасина официально представили коллективу Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников 4 апреля представил коллективу ведомства своего нового заместителя Алексея Колбасина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. Ранее полковник юстиции Колбасин занимал аналогичную должность в Нижегородской области.

«Личному составу следственного управления представлен заместитель руководителя. Им стал полковник юстиции Алексей Колбасин», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

О том, что именно Колбасин займет должность в Челябинске, ставшую вакантной после перевода Константина Мирошниченко в Екатеринбург, ранее URA.RU сообщили собственные источники. Колбасин нес службу в Нижнем Новгороде с февраля 2022 года. До этого он был заместителем начальника СУ СКР по Свердловской области.

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников 4 апреля представил коллективу ведомства своего нового заместителя Алексея Колбасина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. Ранее полковник юстиции Колбасин занимал аналогичную должность в Нижегородской области. «Личному составу следственного управления представлен заместитель руководителя. Им стал полковник юстиции Алексей Колбасин», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. О том, что именно Колбасин займет должность в Челябинске, ставшую вакантной после перевода Константина Мирошниченко в Екатеринбург, ранее URA.RU сообщили собственные источники. Колбасин нес службу в Нижнем Новгороде с февраля 2022 года. До этого он был заместителем начальника СУ СКР по Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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