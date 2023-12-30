ВС РФ ответили на удары ВСУ в Белгороде

Гладков: в Белгороде работают ВС РФ
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде снова громко Фото:
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Вооруженные силы РФ работают в Белгороде. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде громко. Работают ВС РФ на ту сторону», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Ранее ВСУ обстреляли Белгород снарядами с кассетной частью. По последней информации, погибли 14 человек, среди которых трое детей. Главные новости о ЧП — в материале URA.RU.

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Вооруженные силы РФ работают в Белгороде. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «В Белгороде громко. Работают ВС РФ на ту сторону», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Ранее ВСУ обстреляли Белгород снарядами с кассетной частью. По последней информации, погибли 14 человек, среди которых трое детей. Главные новости о ЧП — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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