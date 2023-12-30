ВС РФ ответили на удары ВСУ в Белгороде

Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде снова громко
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
Вооруженные силы РФ работают в Белгороде. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде громко. Работают ВС РФ на ту сторону», — написал Вячеслав Гладков в своем
Ранее ВСУ обстреляли Белгород снарядами с кассетной частью. По последней информации, погибли 14 человек, среди которых трое детей. Главные новости о ЧП — в материале URA.RU.
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