ВС РФ ответили на удары ВСУ в Белгороде

Гладков: в Белгороде работают ВС РФ

30 декабря 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде снова громко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Вооруженные силы РФ работают в Белгороде. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «В Белгороде громко. Работают ВС РФ на ту сторону», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Ранее ВСУ обстреляли Белгород снарядами с кассетной частью. По последней информации, погибли 14 человек, среди которых трое детей. Главные новости о ЧП — в материале URA.RU.

Вооруженные силы РФ работают в Белгороде. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «В Белгороде громко. Работают ВС РФ на ту сторону», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Ранее ВСУ обстреляли Белгород снарядами с кассетной частью. По последней информации, погибли 14 человек, среди которых трое детей. Главные новости о ЧП — в материале URA.RU.