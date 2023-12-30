ПВО России отразила большую часть снарядов
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
ВСУ атаковали Белгород при помощи ракет ракет «Ольха» с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. По последним данным, которые сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли 14 человек, среди которых трое детей. Главные новости по обстрелу Белгорода со стороны ВСУ — в материале URA.RU.
- ВСУ обстреляли Белгород при помощи ракет «Ольха» с запрещенной кассетной частью и снарядов чешского РСЗО Vampire. В Минобороны РФ сообщили, что ПВО смогла перехватить большую часть ракет, а ВС РФ ответят на атаку.
- Россия запросила экстренное заседание СБ ООН на 23:00 по московскому времени 30 декабря. Об этом рассказала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, отметив, что в ударе виноваты Великобритания и другие страны, которые поставляют Украине вооружение, передает телеканал 360.
- РФ требует, чтобы на заседании присутствовали представители Чехии. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
- Минобороны РФ считает, что ВСУ ударили по Белгороду для того, чтобы скрыть неудачи на фронте. При этом Госдеп США выступает против таких действий Киева.
- Президент России Владимир Путин отправил в город министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко вместе с бригадой. Они помогут пострадавшим.
- По последним официальным данным, в Белгороде погибли 14 человек, среди которых дети. Гладков сообщает, что погибли трое детей, а общее число раненых достигло 108.
- Москва отправила своих медиков на помощь пострадавшим. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.
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