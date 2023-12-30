Погибли 14 человек из-за атаки ВСУ по Белгороду: главная информация. Видео

Гладков: при атаке на Белгород погибли 14 человек, из них трое детей

30 декабря 2023 в 21:53 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Белгород при помощи ракет ракет «Ольха» с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. По последним данным, которые сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли 14 человек, среди которых трое детей. Главные новости по обстрелу Белгорода со стороны ВСУ — в материале URA.RU.