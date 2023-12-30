Медведев назвал удар ВСУ по Белгороду «кровавым преступлением»

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Боевая работа ВС РФ будет продолжена, заявил Медведев Фото:
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Террористический удар по Белгороду и гибель россиян — кровавое преступление. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что эти действия совершены украинскими военными от бессилия изменить ситуацию на фронте.

«Террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан — кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте», — пишет Медведев в соцсети «ВКонтакте». По его словам, боевая работа ВС РФ будет продолжена.

ВСУ нанесли удар по центру Белгорода 30 декабря. Погибли 14 человек, в том числе трое детей, свыше 100 людей получили ранения. Уточняется, что это сильнейший обстрел города за все время СВО.

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Террористический удар по Белгороду и гибель россиян — кровавое преступление. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что эти действия совершены украинскими военными от бессилия изменить ситуацию на фронте. «Террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан — кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте», — пишет Медведев в соцсети «ВКонтакте». По его словам, боевая работа ВС РФ будет продолжена. ВСУ нанесли удар по центру Белгорода 30 декабря. Погибли 14 человек, в том числе трое детей, свыше 100 людей получили ранения. Уточняется, что это сильнейший обстрел города за все время СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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