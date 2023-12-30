Медведев назвал удар ВСУ по Белгороду «кровавым преступлением»

Террористический удар по Белгороду и гибель россиян — кровавое преступление. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что эти действия совершены украинскими военными от бессилия изменить ситуацию на фронте.
«Террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан — кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте», — пишет Медведев в соцсети «ВКонтакте». По его словам, боевая работа ВС РФ будет продолжена.
ВСУ нанесли удар по центру Белгорода 30 декабря. Погибли 14 человек, в том числе трое детей, свыше 100 людей получили ранения. Уточняется, что это сильнейший обстрел города за все время СВО.
Террористический удар по Белгороду и гибель россиян — кровавое преступление. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что эти действия совершены украинскими военными от бессилия изменить ситуацию на фронте. «Террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан — кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте», — пишет Медведев в соцсети «ВКонтакте». По его словам, боевая работа ВС РФ будет продолжена. ВСУ нанесли удар по центру Белгорода 30 декабря. Погибли 14 человек, в том числе трое детей, свыше 100 людей получили ранения. Уточняется, что это сильнейший обстрел города за все время СВО.