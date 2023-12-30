Forbes предсказал обвал фронта в Запорожье

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Превосходство ВС РФ в артиллерии и авиации позволяет уничтожать украинские подразделения Фото:

Фронт в Запорожской области может обвалиться из-за мощи российской артиллерии и авиации. Об этом пишет американский журнал Forbes.

Самым неблагоприятным исходом для Украины будет прорыв российской армии на юге, отмечают аналитики издания. «Если им удастся продвинуться хотя бы на 1—1,5 километра, ситуация к востоку и юго-востоку для ВСУ также резко ухудшится», — говорится в статье.

Отмечается, что российские вооруженные силы имеют преимущество в артиллерии и авиации. Это позволяет им уничтожать украинские подразделения в Запорожской области, сказано в сообщении. Также, по информации издания, ситуацию усугубляет снятие с этого направления одного из самых боеспособных соединений ВСУ — 47 мехбригады.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в декабре заявлял, что организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной, пишет «Национальная служба новостей». Он сказал, что фронт, скорее всего, рухнет. По его словам, это связано с отсутствием достаточного количества снарядов и с недостаточной подготовкой.

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Фронт в Запорожской области может обвалиться из-за мощи российской артиллерии и авиации. Об этом пишет американский журнал Forbes. Самым неблагоприятным исходом для Украины будет прорыв российской армии на юге, отмечают аналитики издания. «Если им удастся продвинуться хотя бы на 1—1,5 километра, ситуация к востоку и юго-востоку для ВСУ также резко ухудшится», — говорится в статье. Отмечается, что российские вооруженные силы имеют преимущество в артиллерии и авиации. Это позволяет им уничтожать украинские подразделения в Запорожской области, сказано в сообщении. Также, по информации издания, ситуацию усугубляет снятие с этого направления одного из самых боеспособных соединений ВСУ — 47 мехбригады. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в декабре заявлял, что организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной, пишет «Национальная служба новостей». Он сказал, что фронт, скорее всего, рухнет. По его словам, это связано с отсутствием достаточного количества снарядов и с недостаточной подготовкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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