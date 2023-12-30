30 декабря 2023
29 декабря 2023

Пропавшего в Свердловской области 14-летнего мальчика нашли мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, снег, зима, подростки, зимние каникулы
Причины гибели мальчика не раскрываются Фото:

Пропавшего 29 декабря в поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) 14-летнего мальчика нашли мертвым. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

«Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сказала руководитель отряда Наталия. Причину гибели подростка в поисковом отряде называть отказались.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там сообщили, что по данному факту ведется проверка, точную причину смерти установит экспертиза. В ГУ МВД РФ по Свердловской области рассказали, что, предварительно, смерть мальчика не носит криминальный характер.

Мальчик таинственно исчез 29 декабря под Алапаевском в поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) после встречи со своей бывшей девушкой. Вечером того же дня его телефон стал недоступен. В его поисках были задействованы порядка 30 представителей МВД.

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Пропавшего 29 декабря в поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) 14-летнего мальчика нашли мертвым. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Прорыв». «Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сказала руководитель отряда Наталия. Причину гибели подростка в поисковом отряде называть отказались. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там сообщили, что по данному факту ведется проверка, точную причину смерти установит экспертиза. В ГУ МВД РФ по Свердловской области рассказали, что, предварительно, смерть мальчика не носит криминальный характер. Мальчик таинственно исчез 29 декабря под Алапаевском в поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) после встречи со своей бывшей девушкой. Вечером того же дня его телефон стал недоступен. В его поисках были задействованы порядка 30 представителей МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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