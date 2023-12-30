Происшествия Пропавшего в Свердловской области 14-летнего мальчика нашли мертвым 31 декабря 2023 в 00:30 Размер текста - 17 + Причины гибели мальчика не раскрываются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пропавшего 29 декабря в поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) 14-летнего мальчика нашли мертвым. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Прорыв». «Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сказала руководитель отряда Наталия. Причину гибели подростка в поисковом отряде называть отказались. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там сообщили, что по данному факту ведется проверка, точную причину смерти установит экспертиза. В ГУ МВД РФ по Свердловской области рассказали, что, предварительно, смерть мальчика не носит криминальный характер. Мальчик таинственно исчез 29 декабря под Алапаевском в поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) после встречи со своей бывшей девушкой. Вечером того же дня его телефон стал недоступен. В его поисках были задействованы порядка 30 представителей МВД. Пропавшего 29 декабря в поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) 14-летнего мальчика нашли мертвым. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Прорыв». «Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — сказала руководитель отряда Наталия. Причину гибели подростка в поисковом отряде называть отказались. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там сообщили, что по данному факту ведется проверка, точную причину смерти установит экспертиза. В ГУ МВД РФ по Свердловской области рассказали, что, предварительно, смерть мальчика не носит криминальный характер. Мальчик таинственно исчез 29 декабря под Алапаевском в поселке Верхняя Синячиха (Свердловская область) после встречи со своей бывшей девушкой. Вечером того же дня его телефон стал недоступен. В его поисках были задействованы порядка 30 представителей МВД. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям