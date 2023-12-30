Конструктор «Курганмашзавода» Абдулов: в мире выпущено более 30 тысяч БМП-2

В мире с 1980 года выпущено более 30 тысяч машин БМП-2. Об этом рассказал главный конструктор Курганмашзавода холдинга «Высокоточные комплексы» ГК «Ростех» Сергей Абдулов.
«Более 30 тысяч БМП-2 выпущено во всем мире. В свое время выпускалось до 200 бронемашин в месяц», — сообщил Абдулов в эфире программы «Военная приемка».
Абдулов подчеркнул, что в России БМП-2 уже не выпускаются. Он добавил, что эти машины производят в Индии по лицензии.
Ранее на оборонном предприятии «Курганмашзавод» впервые показали уникальный образец БМП-3 «Жигули», который не получил развития и серийного производства. По словам Абдулова, в данном образце создан отдельно узкий проход для десанта рядом с моторно-трансмиссионным отделением.
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