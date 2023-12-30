Ким Чен Ын отказался от идеи объединения с Южной Кореей

31 декабря 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

По словам Ким Чен Ына, политики Южной Кореи противоречит политике КНДР Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения страны с Южной Кореей. Это связано с государственной политикой Республики Корея, которая основывается на объединении при помощи поглощения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. «Оглядываясь назад на продолжительные межкорейские отношения, наша партия пришла к выводу, что никогда не будет возможным достичь объединения с Республикой Корея», — передает агентство слова лидера КНДР. Он добавил, что Республика Корея сделала своей политикой объединение при помощи поглощения. А также она ввела однообразность системы. По словам Ким Чен Ына, это противоречит курсу Северной Кореи по объединению по принципу «один народ, одно государство, две системы». Ранее в КНДР приняли решение о немедленном возобновлении военных мер, которые были приостановлены в связи с соглашением с Южной Кореей в 2018 году. Это связано с запуском Пхеньяна ракеты со спутником.

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения страны с Южной Кореей. Это связано с государственной политикой Республики Корея, которая основывается на объединении при помощи поглощения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. «Оглядываясь назад на продолжительные межкорейские отношения, наша партия пришла к выводу, что никогда не будет возможным достичь объединения с Республикой Корея», — передает агентство слова лидера КНДР. Он добавил, что Республика Корея сделала своей политикой объединение при помощи поглощения. А также она ввела однообразность системы. По словам Ким Чен Ына, это противоречит курсу Северной Кореи по объединению по принципу «один народ, одно государство, две системы». Ранее в КНДР приняли решение о немедленном возобновлении военных мер, которые были приостановлены в связи с соглашением с Южной Кореей в 2018 году. Это связано с запуском Пхеньяна ракеты со спутником.