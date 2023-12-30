30 декабря 2023

Ким Чен Ын отказался от идеи объединения с Южной Кореей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын,  stock
По словам Ким Чен Ына, политики Южной Кореи противоречит политике КНДР Фото:

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения страны с Южной Кореей. Это связано с государственной политикой Республики Корея, которая основывается на объединении при помощи поглощения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Оглядываясь назад на продолжительные межкорейские отношения, наша партия пришла к выводу, что никогда не будет возможным достичь объединения с Республикой Корея», — передает агентство слова лидера КНДР. Он добавил, что Республика Корея сделала своей политикой объединение при помощи поглощения. А также она ввела однообразность системы. По словам Ким Чен Ына, это противоречит курсу Северной Кореи по объединению по принципу «один народ, одно государство, две системы».

Ранее в КНДР приняли решение о немедленном возобновлении военных мер, которые были приостановлены в связи с соглашением с Южной Кореей в 2018 году. Это связано с запуском Пхеньяна ракеты со спутником.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения страны с Южной Кореей. Это связано с государственной политикой Республики Корея, которая основывается на объединении при помощи поглощения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. «Оглядываясь назад на продолжительные межкорейские отношения, наша партия пришла к выводу, что никогда не будет возможным достичь объединения с Республикой Корея», — передает агентство слова лидера КНДР. Он добавил, что Республика Корея сделала своей политикой объединение при помощи поглощения. А также она ввела однообразность системы. По словам Ким Чен Ына, это противоречит курсу Северной Кореи по объединению по принципу «один народ, одно государство, две системы». Ранее в КНДР приняли решение о немедленном возобновлении военных мер, которые были приостановлены в связи с соглашением с Южной Кореей в 2018 году. Это связано с запуском Пхеньяна ракеты со спутником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...