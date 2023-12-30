30 декабря 2023
29 декабря 2023

МЧС ХМАО ввело особый противопожарный режим в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Экстренные службы в аэропорту Ханты-Мансийска. Ханты-Мансийск, пожарная машина, чрезвычайное происшествие
В Когалыме режим продлится до 20 января 2024 года Фото:

В ряде городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа введен особый противопожарный режим. В окружном Управлении МЧС сообщили, что мероприятие проводится с целью недопущения роста пожаров в период новогодних и рождественских праздников.

«Внимание! В ряде муниципальных образований Югры введен особый противопожарный режим. Особый противопожарный режим вводится с целью недопущения роста пожаров в период новогодних и рождественских праздников», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Так в Нижневартовске, Покачах, Мегионе, Югорске и Урае режим будет действовать до 9 января 2024 года. В Нефтеюганске и Сургуте — до 8 января. В Когалыме ограничения установлены до 20 января. В Сургутском, Советском, Нижневартовском, Кондинском и Березовском районах действие режима закончится с 8 по 10 января.

Ведомство ранее рекомендовало главам муниципалитетов ввести противопожарный режим на праздничные дни. При этом о запрете использования пиротехнических изделий речи не шло. Каждый муниципалитет определяет зоны, где разрешен запуск фейерверков согласно инструкции.

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В ряде городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа введен особый противопожарный режим. В окружном Управлении МЧС сообщили, что мероприятие проводится с целью недопущения роста пожаров в период новогодних и рождественских праздников. «Внимание! В ряде муниципальных образований Югры введен особый противопожарный режим. Особый противопожарный режим вводится с целью недопущения роста пожаров в период новогодних и рождественских праздников», — сообщается в telegram-канале ведомства. Так в Нижневартовске, Покачах, Мегионе, Югорске и Урае режим будет действовать до 9 января 2024 года. В Нефтеюганске и Сургуте — до 8 января. В Когалыме ограничения установлены до 20 января. В Сургутском, Советском, Нижневартовском, Кондинском и Березовском районах действие режима закончится с 8 по 10 января. Ведомство ранее рекомендовало главам муниципалитетов ввести противопожарный режим на праздничные дни. При этом о запрете использования пиротехнических изделий речи не шло. Каждый муниципалитет определяет зоны, где разрешен запуск фейерверков согласно инструкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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