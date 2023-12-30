Общество ЖКХ и Городская среда МЧС ХМАО ввело особый противопожарный режим в новогодние праздники 31 декабря 2023 в 07:34 Размер текста - 17 + В Когалыме режим продлится до 20 января 2024 года Фото: Вадим Штейн © URA.RU В ряде городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа введен особый противопожарный режим. В окружном Управлении МЧС сообщили, что мероприятие проводится с целью недопущения роста пожаров в период новогодних и рождественских праздников. «Внимание! В ряде муниципальных образований Югры введен особый противопожарный режим. Особый противопожарный режим вводится с целью недопущения роста пожаров в период новогодних и рождественских праздников», — сообщается в telegram-канале ведомства. Так в Нижневартовске, Покачах, Мегионе, Югорске и Урае режим будет действовать до 9 января 2024 года. В Нефтеюганске и Сургуте — до 8 января. В Когалыме ограничения установлены до 20 января. В Сургутском, Советском, Нижневартовском, Кондинском и Березовском районах действие режима закончится с 8 по 10 января. Ведомство ранее рекомендовало главам муниципалитетов ввести противопожарный режим на праздничные дни. При этом о запрете использования пиротехнических изделий речи не шло. Каждый муниципалитет определяет зоны, где разрешен запуск фейерверков согласно инструкции. В ряде городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа введен особый противопожарный режим. В окружном Управлении МЧС сообщили, что мероприятие проводится с целью недопущения роста пожаров в период новогодних и рождественских праздников. «Внимание! В ряде муниципальных образований Югры введен особый противопожарный режим. Особый противопожарный режим вводится с целью недопущения роста пожаров в период новогодних и рождественских праздников», — сообщается в telegram-канале ведомства. Так в Нижневартовске, Покачах, Мегионе, Югорске и Урае режим будет действовать до 9 января 2024 года. В Нефтеюганске и Сургуте — до 8 января. В Когалыме ограничения установлены до 20 января. В Сургутском, Советском, Нижневартовском, Кондинском и Березовском районах действие режима закончится с 8 по 10 января. Ведомство ранее рекомендовало главам муниципалитетов ввести противопожарный режим на праздничные дни. При этом о запрете использования пиротехнических изделий речи не шло. Каждый муниципалитет определяет зоны, где разрешен запуск фейерверков согласно инструкции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям