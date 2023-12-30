Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось

Гладков: число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до 22

31 декабря 2023 в 09:17 Размер текста - 17 +

Один из раненых скончался в больнице Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до 22. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22», — написал Гладков в Telegram. Он уточнил, что один из пострадавших скончался ночью в больнице. При этом власти готовятся перевезти 25 тяжело раненых жителей в федеральные клиники. Всего ранено 109 человек.

Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до 22. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22», — написал Гладков в Telegram. Он уточнил, что один из пострадавших скончался ночью в больнице. При этом власти готовятся перевезти 25 тяжело раненых жителей в федеральные клиники. Всего ранено 109 человек.