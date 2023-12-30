30 декабря 2023

Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось

Гладков: число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до 22
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Парк победы. Ханты-Мансийск, память, траур, гвоздики
Один из раненых скончался в больнице Фото:
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Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до 22. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22», — написал Гладков в Telegram. Он уточнил, что один из пострадавших скончался ночью в больнице. При этом власти готовятся перевезти 25 тяжело раненых жителей в федеральные клиники. Всего ранено 109 человек.

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Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до 22. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22», — написал Гладков в Telegram. Он уточнил, что один из пострадавших скончался ночью в больнице. При этом власти готовятся перевезти 25 тяжело раненых жителей в федеральные клиники. Всего ранено 109 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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