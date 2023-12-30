В Роскачестве дали главный совет от похмелья

Роскачество: до употребления алкоголя нужно перекусить орехами или картофелем

31 декабря 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

За три часа до употребления алкоголя следует перекусить орехами или йогуртом, заявили в Роскачестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Всасыванию алкоголя в организм препятствует картофель, орехи и натуральные йогурты. Стоит их съесть за два-три часа до застолья. Кроме того, для выведения лишней жидкости из организма, накапливающейся из-за употребления алкоголя, поможет употребление зелени. Об этом сообщили в Роскачестве. «Лучше всего поесть за 2-3 часа до начала застолья, а если это не получается, то перекусить натуральным йогуртом, орехами или белковым коктейлем. Картофель препятствует всасыванию алкоголя внутри желудка», — передает РИА Новости информацию из организации. Там отметили, что также сложные углеводы помогут избежать перепадов уровня глюкозы. По словам Роскачества, растительное масло, жирная рыба и орехи полны полезными жирами. Они способствуют замедлению всасывания алкоголя в кровь. Кроме того, зелень поможет вывести лишнюю жидкость из организма, которая скапливается в связи с употреблением алкогольных напитков. Для этого в рацион нужно включить петрушку, свежий укроп и зеленые листовые овощи. Также следует перестать пить и есть за два-три часа до сна. Это поможет переварить организму большую часть алкоголя, употребленного во время застолья. В организации объяснили, что с помощью такого способа человек будет лучше спать и на следующий день не будет страдать от похмелья и головной боли. Ранее диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что не нужно пить алкоголь каждые 10-15 минут. Стоит делать паузу примерно в один час. Кроме того, не нужно употреблять алкогольные напитки на голодный желудок. Смешивание водки и сладких соков также не является хорошим вариантом во время застолья, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Всасыванию алкоголя в организм препятствует картофель, орехи и натуральные йогурты. Стоит их съесть за два-три часа до застолья. Кроме того, для выведения лишней жидкости из организма, накапливающейся из-за употребления алкоголя, поможет употребление зелени. Об этом сообщили в Роскачестве. «Лучше всего поесть за 2-3 часа до начала застолья, а если это не получается, то перекусить натуральным йогуртом, орехами или белковым коктейлем. Картофель препятствует всасыванию алкоголя внутри желудка», — передает РИА Новости информацию из организации. Там отметили, что также сложные углеводы помогут избежать перепадов уровня глюкозы. По словам Роскачества, растительное масло, жирная рыба и орехи полны полезными жирами. Они способствуют замедлению всасывания алкоголя в кровь. Кроме того, зелень поможет вывести лишнюю жидкость из организма, которая скапливается в связи с употреблением алкогольных напитков. Для этого в рацион нужно включить петрушку, свежий укроп и зеленые листовые овощи. Также следует перестать пить и есть за два-три часа до сна. Это поможет переварить организму большую часть алкоголя, употребленного во время застолья. В организации объяснили, что с помощью такого способа человек будет лучше спать и на следующий день не будет страдать от похмелья и головной боли. Ранее диетолог Анжелика Дюваль сообщила, что не нужно пить алкоголь каждые 10-15 минут. Стоит делать паузу примерно в один час. Кроме того, не нужно употреблять алкогольные напитки на голодный желудок. Смешивание водки и сладких соков также не является хорошим вариантом во время застолья, передает «Утро.ру».