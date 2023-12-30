Мэр Екатеринбурга записал новогоднее поздравление горожан. Видео

31 декабря 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов назвал 2023 год особенным для екатеринбуржцев Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил жителей города с наступающим Новым годом. Запись поздравления появилась в официальном telegram-канале мэра. «Дорогие друзья! Земляки! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Уходящий 2023 год был особенным для всех нас — жителей Екатеринбурга. Мы достойно отметили 300-летний юбилей, как и подобает третьему городу нашей страны. В юбилейном году вместе с вами мы реализовали немало важных социальных и инфраструктурных проектов. За это я хочу вам сказать огромное спасибо! Ведь положительные изменения невозможны без поддержки и участия каждого из вас», — сказал Орлов. Мэр Екатеринбурга уверен, что в 2024 году продолжится развитие города и создание комфортной среды в каждом районе. «Уверен, что энергия и целеустремленность горожан послужит залогом того, что все задуманное обязательно воплотиться в жизнь. Искренне желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, радости и удачи. Пусть 2024 год принесет много добра и улыбок. С Новым годом!» — подытожил он. Также с новогодним поздравлением выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, напомнив, что в январе 2024 года региону исполнится 90 лет. Он отметил, что все достижения родного края были бы невозможны без труда, таланта и воли свердловчан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил жителей города с наступающим Новым годом. Запись поздравления появилась в официальном telegram-канале мэра. «Дорогие друзья! Земляки! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Уходящий 2023 год был особенным для всех нас — жителей Екатеринбурга. Мы достойно отметили 300-летний юбилей, как и подобает третьему городу нашей страны. В юбилейном году вместе с вами мы реализовали немало важных социальных и инфраструктурных проектов. За это я хочу вам сказать огромное спасибо! Ведь положительные изменения невозможны без поддержки и участия каждого из вас», — сказал Орлов. Мэр Екатеринбурга уверен, что в 2024 году продолжится развитие города и создание комфортной среды в каждом районе. «Уверен, что энергия и целеустремленность горожан послужит залогом того, что все задуманное обязательно воплотиться в жизнь. Искренне желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, радости и удачи. Пусть 2024 год принесет много добра и улыбок. С Новым годом!» — подытожил он. Также с новогодним поздравлением выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, напомнив, что в январе 2024 года региону исполнится 90 лет. Он отметил, что все достижения родного края были бы невозможны без труда, таланта и воли свердловчан.