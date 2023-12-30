Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Новым годом. Видео

31 декабря 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев напомнил, что в января 2024 года Свердловской области исполняется 90 лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Поздравление от главы региона передали в департаменте информационной политики региона. «Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть новый 2024 год, объявленный в России Годом семьи, приумножит достигнутое, принесет в каждый дом душевное тепло, радость и счастье, подарит множество ярких моментов, праздников и встреч в кругу родных и дорогих людей, объединит всех нас для свершения добрых дел на благо Свердловской области», — сказал Куйвашев. В январе 2024 года региону исполняется 90 лет. По словам губернатора, все достижения и открытия в Свердловской области совершаются талантом, трудом и волей людей, что позволяет создавать славу родному краю. «От всей души благодарю вас за это!» — добавил он. В Екатеринбурге установили елку не только на площади 1905 года, но и еще в семи районах города. URA.RU публикует полный список, где именно будут стоять пушистые красавицы. Кроме того, в центре уральской столицы открыли ледовый городок, главной тематикой которого стало 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина. На площадке расположились скульптуры персонажей из сказок «солнце русской поэзии». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Поздравление от главы региона передали в департаменте информационной политики региона. «Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть новый 2024 год, объявленный в России Годом семьи, приумножит достигнутое, принесет в каждый дом душевное тепло, радость и счастье, подарит множество ярких моментов, праздников и встреч в кругу родных и дорогих людей, объединит всех нас для свершения добрых дел на благо Свердловской области», — сказал Куйвашев. В январе 2024 года региону исполняется 90 лет. По словам губернатора, все достижения и открытия в Свердловской области совершаются талантом, трудом и волей людей, что позволяет создавать славу родному краю. «От всей души благодарю вас за это!» — добавил он. В Екатеринбурге установили елку не только на площади 1905 года, но и еще в семи районах города. URA.RU публикует полный список, где именно будут стоять пушистые красавицы. Кроме того, в центре уральской столицы открыли ледовый городок, главной тематикой которого стало 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина. На площадке расположились скульптуры персонажей из сказок «солнце русской поэзии».