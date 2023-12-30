30 декабря 2023

Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Новым годом. Видео

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Прием в честь 85-летия Уральского филармонического оркестра и 25-летия благотворительного фонда поддержки Уральского филармонического оркестра г. Екатеринбург, елка, куйвашев евгений, новый год
Евгений Куйвашев напомнил, что в января 2024 года Свердловской области исполняется 90 лет Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Поздравление от главы региона передали в департаменте информационной политики региона.

«Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть новый 2024 год, объявленный в России Годом семьи, приумножит достигнутое, принесет в каждый дом душевное тепло, радость и счастье, подарит множество ярких моментов, праздников и встреч в кругу родных и дорогих людей, объединит всех нас для свершения добрых дел на благо Свердловской области», — сказал Куйвашев.

В январе 2024 года региону исполняется 90 лет. По словам губернатора, все достижения и открытия в Свердловской области совершаются талантом, трудом и волей людей, что позволяет создавать славу родному краю. «От всей души благодарю вас за это!» — добавил он.

В Екатеринбурге установили елку не только на площади 1905 года, но и еще в семи районах города. URA.RU публикует полный список, где именно будут стоять пушистые красавицы. Кроме того, в центре уральской столицы открыли ледовый городок, главной тематикой которого стало 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина. На площадке расположились скульптуры персонажей из сказок «солнце русской поэзии».

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Поздравление от главы региона передали в департаменте информационной политики региона. «Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть новый 2024 год, объявленный в России Годом семьи, приумножит достигнутое, принесет в каждый дом душевное тепло, радость и счастье, подарит множество ярких моментов, праздников и встреч в кругу родных и дорогих людей, объединит всех нас для свершения добрых дел на благо Свердловской области», — сказал Куйвашев. В январе 2024 года региону исполняется 90 лет. По словам губернатора, все достижения и открытия в Свердловской области совершаются талантом, трудом и волей людей, что позволяет создавать славу родному краю. «От всей души благодарю вас за это!» — добавил он. В Екатеринбурге установили елку не только на площади 1905 года, но и еще в семи районах города. URA.RU публикует полный список, где именно будут стоять пушистые красавицы. Кроме того, в центре уральской столицы открыли ледовый городок, главной тематикой которого стало 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина. На площадке расположились скульптуры персонажей из сказок «солнце русской поэзии».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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