Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Поздравление от главы региона передали в департаменте информационной политики региона.
«Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть новый 2024 год, объявленный в России Годом семьи, приумножит достигнутое, принесет в каждый дом душевное тепло, радость и счастье, подарит множество ярких моментов, праздников и встреч в кругу родных и дорогих людей, объединит всех нас для свершения добрых дел на благо Свердловской области», — сказал Куйвашев.
В январе 2024 года региону исполняется 90 лет. По словам губернатора, все достижения и открытия в Свердловской области совершаются талантом, трудом и волей людей, что позволяет создавать славу родному краю. «От всей души благодарю вас за это!» — добавил он.
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