Стало известно, появятся ли участники «голой вечеринки» на телевидении в праздники

Киркорова и Лолиту уберут из новогодних эфиров ВГТРК и «Первого канала»

31 декабря 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Экранное время этих артистов сократят на НТВ И ТНТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Певец Филипп Киркоров и певица Лолита будут убраны из новогодних эфиров холдинга ВГТРК и «Первого канала». Это связано с их участием в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Кроме того, их экранное время сократят на телеканалах ТНТ и НТВ. «Государственный холдинг ВГТРК и окологосударственный „Первый канал“ решили убрать из эфиров особо отличившихся на вечеринке Киркорова и Лолиту», — пишет «Комсомольская правда». Отмечается, что в эфире телеканала НТВ эти двое артистов останутся, но только в тех программах, где их невозможно заменить. То есть в программах «Маска» и «Суперстар». Их экранное время также будет сокращено. Подобные меры принял и ТНТ. Ранее сообщалось, что городская телекомпания Краснодара вырезала из новогодних концертов Лолиту, Киркорова и Диму Билана. Директор телекомпании Максим Жмутский заявил, что ни у телеканала, ни у зрителей нет желания видеть их в эфире. Кроме того, в комедии от ТНТ «Иван Васильевич меняет все!» сыграет певица Клава Кока. Она заменяет участницу вечеринки Анну Асти, пишет VSE42.Ru. Однако некоторые вступились за участников «голой вечеринки». Так, участник спецоперации Андрей Никитин заявил, что не увидел ничего оскорбительного в мероприятии.

Певец Филипп Киркоров и певица Лолита будут убраны из новогодних эфиров холдинга ВГТРК и «Первого канала». Это связано с их участием в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Кроме того, их экранное время сократят на телеканалах ТНТ и НТВ. «Государственный холдинг ВГТРК и окологосударственный „Первый канал“ решили убрать из эфиров особо отличившихся на вечеринке Киркорова и Лолиту», — пишет «Комсомольская правда». Отмечается, что в эфире телеканала НТВ эти двое артистов останутся, но только в тех программах, где их невозможно заменить. То есть в программах «Маска» и «Суперстар». Их экранное время также будет сокращено. Подобные меры принял и ТНТ. Ранее сообщалось, что городская телекомпания Краснодара вырезала из новогодних концертов Лолиту, Киркорова и Диму Билана. Директор телекомпании Максим Жмутский заявил, что ни у телеканала, ни у зрителей нет желания видеть их в эфире. Кроме того, в комедии от ТНТ «Иван Васильевич меняет все!» сыграет певица Клава Кока. Она заменяет участницу вечеринки Анну Асти, пишет VSE42.Ru. Однако некоторые вступились за участников «голой вечеринки». Так, участник спецоперации Андрей Никитин заявил, что не увидел ничего оскорбительного в мероприятии.