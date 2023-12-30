30 декабря 2023

Курганский депздрав планирует снизить число смертей от онкологии и инфарктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Томография в клинике «УГМК-здоровье». Екатеринбург, томография, онкология, мрт, больница
Курганские власти будут бороться со смертностью путем развития системы здравоохранения Фото:

На территории Курганской области планирует снизить число смертей от онкологии и инфарктов. Соответствующий документ опубликована на портале правовой информации. Программу, рассчитанную до 2023 года, будет курировать замгубернатора региона по соцполитике Наталья Кирилова.

«Цель: снижение в Курганской области смертности от всех причин до 13,5 случая на 1000 населения», — указано в отчете о реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения». На данный момент смертность от инфаркта миокарда составляет 42,2 случая на 100 тысяч населения. От онкологических заболеваний — 243,8 случая на 100 тысяч граждан.

Для достижения поставленной цели власти планируют ликвидировать дефицит медработников, развивать информационные технологии в здравоохранении и приучать граждан к здоровому образу жизни. На территории будет проложена работа на целевыми региональными и федеральными проектами.

Годовые итоги реализации госпрограммы показали, что продолжительность жизни населения Курганской области выросла почти до 70 лет. Это при том, что общая смертность снизилась на 23%.

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На территории Курганской области планирует снизить число смертей от онкологии и инфарктов. Соответствующий документ опубликована на портале правовой информации. Программу, рассчитанную до 2023 года, будет курировать замгубернатора региона по соцполитике Наталья Кирилова. «Цель: снижение в Курганской области смертности от всех причин до 13,5 случая на 1000 населения», — указано в отчете о реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения». На данный момент смертность от инфаркта миокарда составляет 42,2 случая на 100 тысяч населения. От онкологических заболеваний — 243,8 случая на 100 тысяч граждан. Для достижения поставленной цели власти планируют ликвидировать дефицит медработников, развивать информационные технологии в здравоохранении и приучать граждан к здоровому образу жизни. На территории будет проложена работа на целевыми региональными и федеральными проектами. Годовые итоги реализации госпрограммы показали, что продолжительность жизни населения Курганской области выросла почти до 70 лет. Это при том, что общая смертность снизилась на 23%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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