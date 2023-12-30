Курганский депздрав планирует снизить число смертей от онкологии и инфарктов

Курганские власти будут бороться со смертностью путем развития системы здравоохранения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На территории Курганской области планирует снизить число смертей от онкологии и инфарктов. Соответствующий документ опубликована на портале правовой информации. Программу, рассчитанную до 2023 года, будет курировать замгубернатора региона по соцполитике Наталья Кирилова.

«Цель: снижение в Курганской области смертности от всех причин до 13,5 случая на 1000 населения», — указано в отчете о реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения». На данный момент смертность от инфаркта миокарда составляет 42,2 случая на 100 тысяч населения. От онкологических заболеваний — 243,8 случая на 100 тысяч граждан.

Для достижения поставленной цели власти планируют ликвидировать дефицит медработников, развивать информационные технологии в здравоохранении и приучать граждан к здоровому образу жизни. На территории будет проложена работа на целевыми региональными и федеральными проектами.

Годовые итоги реализации госпрограммы показали, что продолжительность жизни населения Курганской области выросла почти до 70 лет. Это при том, что общая смертность снизилась на 23%.