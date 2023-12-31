В Белгороде после обстрела погиб еще один ребенок

Четыре ребенка погибли из-за обстрела ВСУ
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
При обстрелах Белгорода погибло 24 человека. Также погиб еще один ребенок. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок», — передает
Обстрел Белгородской области со стороны ВСУ начался вечером 30 декабря. Из-за атаки пострадали более 100 мирных жителей.
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