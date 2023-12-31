В Белгороде после обстрела погиб еще один ребенок

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Четыре ребенка погибли из-за обстрела ВСУ Фото:
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При обстрелах Белгорода погибло 24 человека. Также погиб еще один ребенок. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок», — передает Гладков. Он добавил, что еще один из раненых умер в больнице. Пострадавший не пришел в сознание.

Обстрел Белгородской области со стороны ВСУ начался вечером 30 декабря. Из-за атаки пострадали более 100 мирных жителей.

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При обстрелах Белгорода погибло 24 человека. Также погиб еще один ребенок. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок», — передает Гладков. Он добавил, что еще один из раненых умер в больнице. Пострадавший не пришел в сознание. Обстрел Белгородской области со стороны ВСУ начался вечером 30 декабря. Из-за атаки пострадали более 100 мирных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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