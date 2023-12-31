Глава Курской области дал совет по празднованию Нового года

Губернатор Курской области Роман Старовойт порекомендовал провести новогодние праздники дома. Это связано с обстановкой в Белгородской области. Также глава области призвал к сдержанности в плане алкоголя.
«Учитывая неспокойную обстановку, призываю вас остаться дома и провести время с родными и близкими», — написал Старовойт на канале. Он добавил, что стоит знать меру и вести себя сдержанно при употреблении алкогольных напитков.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по Белгороду 30 декабря. Погибло 24 человека и четыре ребенка. Кроме того, губернатор белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что еще один из раненых умер в больнице, не приходя в сознание. В общей сложности из-за атаки со стороны Украины пострадало свыше 100 мирных жителей. Курская область также неоднократно подвергалась атакам ВСУ.
Губернатор Курской области Роман Старовойт порекомендовал провести новогодние праздники дома. Это связано с обстановкой в Белгородской области. Также глава области призвал к сдержанности в плане алкоголя. «Учитывая неспокойную обстановку, призываю вас остаться дома и провести время с родными и близкими», — написал Старовойт на канале. Он добавил, что стоит знать меру и вести себя сдержанно при употреблении алкогольных напитков. Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по Белгороду 30 декабря. Погибло 24 человека и четыре ребенка. Кроме того, губернатор белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что еще один из раненых умер в больнице, не приходя в сознание. В общей сложности из-за атаки со стороны Украины пострадало свыше 100 мирных жителей. Курская область также неоднократно подвергалась атакам ВСУ.